Του Χρυσόστομου Τσούφη

Για αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να φτάσουν και το 30% - αν δεν υπάρξουν εκπτώσεις από τους παρόχους – προϊδεάζουν οι εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.



Τον Απρίλιο η μέση χονδρεμπορική τιμή ήταν στα 60€/MWh και ο Μάιος βρίσκεται προς το παρόν στα 79€/MWh, μια αύξηση δηλαδή 31,2% οι οποία φυσικά θα μεταφραστεί σε αυξήσεις στους λογαριασμούς λιανικής. Θα επηρεαστούν και τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια στα οποία βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών, αλλά και τα κίτρινα των οποίων η τιμολόγηση γίνεται με βάση την εκ των υστέρων χονδρική τιμή, στο τέλος δηλαδή του μήνα. Ανεπηρέαστοι θα μείνουν όσοι έχουν μπλε τιμολόγιο, το οποίο συνάπτεται με σταθερή τιμή.



Η αύξηση των τιμών αποδίδεται στο γεγονός της άρδην μεταβολής της κατάστασης σε σχέση με τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα μέσα Απριλίου η συμμετοχή του φυσικού αερίου σύμφωνα με το Χρηματιστήριο ενέργειας ήταν γύρω στο 13%. Χθες έφτασε στο 50% μειώνοντας όπως είναι εύλογο τη συμμετοχή των ΑΠΕ που μειώνουν και το κόστος.



Την ίδια στιγμή που αυξανόταν η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα της ελληνική αγορά, αυξανόταν και η διεθνής τιμή του. Από τα 24€/MWh στις αρχές Απριλίου έφτασε και τα 35€/Mwh, αύξηση σχεδόν 46%, που αποτελεί και την υψηλότερη τιμή του φυσικού αερίου από τις 14 Δεκεμβρίου.



Στην αύξηση των διεθνών τιμών έχουν συμβάλει ποικίλοι παράγοντες.



Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του 2024, τόσο θα αυξάνεται ο εκνευρισμός στην αγορά καθώς τότε λήγει το συμβόλαιο Ρώσων – Ουκρανών για τη μεταφορά Ρωσικού αερίου οι Ουκρανοί όπως είναι αναμενόμενο δεν επιθυμούν να μπουν σε συνομιλίες ανανέωσης του συμβολαίου με την Gazprom όσοι οι Ρώσοι τους βομβαρδίζουν. Την ίδια στιγμή όμως, χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως λ.χ. η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Αυστρία πιέζουν ώστε να υπάρξουν συνομιλίες.

Την κατάσταση περιέπλεξε περισσότερο μια ανησυχητική προειδοποίηση του Αυστριακού ενεργειακού κολοσσού OMV, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τα ευρωπαικά δικαστήρια θα μπορούσαν να μπλοκάρουν ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές προς την Gazprom με αποτέλεσμα τη διακοπή της προμήθειας προς την Αυστρία που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το ρωσικό φυσικό αέριο.



Σε ως ένα βαθμό η αύξηση των τιμών μπορεί να αποδοθεί και σε εποχικούς λόγους. Αν δεν την διανύουμε ήδη, μπαίνουμε στην περίοδο όπου θα αρχίσει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για την αποθήκευση φυσικού αερίου για τον χειμώνα που έρχεται.

Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν επίσης καθώς οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει και μαζί τους και το μερίδιο της αιολικής ενέργειας ενώ περιστασιακά και όποτε οι Νορβηγοί θα αποφασίζουν – πολλές φορές χωρίς να ενημερώνουν – να συντηρήσουν το δίκτυο τους, αυτό θα επιδρά και στις τιμές.



Ανοδικά λειτουργούν οι συνθήκες αγοράς και ως προς τις προμήθειες του LNG. Αφενός όσο διατηρείται η κρίση στη Μ. Ανατολή που καθιστά την διώρυγα του Σουέζ – από το οποίο διέρχεται το 8-10% του παγκόσμιου LNG – «διακεκαυμένη» ζώνη οι τιμές θα πιέζονται προς τα πάνω. Ταυτόχρονα υπάρχει κι ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός με τις Ασιατικές χώρες οι οποίες πλήττονται από παρατεταμένους καύσωνες για την προσέλκυση LNG. Μόνο οι εισαγωγές της Κίνας – η οποία επιταχύνει και την οικονομική της δραστηριότητα – αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο φέτος περίπου 20%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.