Κασσελάκης: Εμείς θέλουμε να χτίσουμε, δε θα γκρεμίσουμε

Δεν θα προδώσω ποτέ τον κόσμο και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή το πρώτο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο στη Δυτική Μακεδονία.

«Εχθές ολοκληρώθηκε το πρώτο μας περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ένα συνέδριο που αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη σύνταξη ενός πλήρως εμπεριστατωμένου αναπτυξιακού κυβερνητικού προγράμματος. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε, δε θα γκρεμίσουμε.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί με τους πολίτες το εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο. Έχετε τον λόγο μου. Δε θα προδώσω ποτέ τον κόσμο και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε ο κ. Κασσελάκης.

