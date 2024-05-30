H Ιταλία υποδέχθηκε επίσημα 600 αρχαιότητες από τις ΗΠΑ, αξίας 65 εκατομμυρίων δολαρίων, που λεηλατήθηκαν πριν από χρόνια και διασκορπίστηκαν σε Μουσεία, Γκαλερί και συλλέκτες. Πρόκειται για μοναδικής τέχνης και τεχνικής αρχαιότητες που εντυπωσίασαν την ιταλική κοινή γνώμη.

Η αμύθητης αξίας συλλογή περιλαμβάνει αρχαία χρυσά νομίσματα, ψηφιδωτά, χειρόγραφα και χάλκινα αγάλματα, τα οποία βρέθηκαν όλα κατά τη διάρκεια εκτεταμένης έρευνας.

Τα αντικείμενα παραδόθηκαν στην ιταλική αστυνομία από αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τζακ Μαρκέλ, τον επικεφαλής της μονάδας αρχαιοτήτων της Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, Μάθιου Μπογδάνος και μέλη του τμήματος ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ανάμεσα στις αρχαιότητες που επαναπατρίστηκαν είναι αρκετά ετρουσκικά αγγεία, μια χάλκινη φιγούρα σε φυσικό μέγεθος που χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα π.Χ. έως τον 2 αιώνα μ.Χ. Άλλα έργα που επιστράφηκαν περιλαμβάνουν ελαιογραφίες από τον 16ο και τον 19ο αιώνα που λεηλατήθηκαν από ιταλικά Μουσεία, θρησκευτικά ιδρύματα και ιδιωτικές κατοικίες.

Ένα από τα πιο πολύτιμα ευρήματα είναι ένα ασημένιο νόμισμα της Νάξου του 4ου αιώνα π.Χ. με τον θεό του κρασιού στην Αρχαία Ελλάδα, Διόνυσο, το οποίο αφαιρέθηκε από παράνομη τοποθεσία ανασκαφών στη Σικελία το 2013 και διακινήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το νόμισμα ανακαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας σε Βρετανό έμπορο νομισμάτων, ο οποίος το είχε προσφέρει προς πώληση έναντι 500.000 δολαρίων, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Χάλκινο άγαλμα πολεμιστή από την Ούμπρια που είχε κλαπεί από ένα ιταλικό Μουσείο το 1962 βρέθηκε σε γνωστό αμερικανικό Μουσείο και μωσαϊκό δάπεδο που απεικονίζει τον μύθο του Ορφέα που μαγεύει τα άγρια ζώα με τον ήχο της λύρας από τα μέσα του 3ου έως τα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ. που είχε κλαπεί από λαθραία ανασκαφή στη Σικελία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατασχέθηκε από ιδιωτική συλλογή Νεοϋορκέζου συλλέκτη.

Τα έργα, που λεηλατήθηκαν από τις ιταλικές περιοχές Λάτσιο, Καμπανία, Απουλία, Καλαβρία και Σικελία, κατασχέθηκαν στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ πέρυσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

