Fischer: «Taste the Experience» με Ambassador τον ηθοποιό Αντίνοο Αλμπάνη

​Σε μια ατμοσφαιρική βραδιά στο Cine Paris έγινε η πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής καμπάνιας της Fischer «Taste the Experience» με πρωταγωνιστή τον Αντίνοο Αλμπάνη και σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου. Ο αγαπημένος ηθοποιός γίνεται ο πρώτος Έλληνας ambassador της μάρκας ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι γεμάτο εμπειρίες με τη Fischer, μια Pilsener μπύρα που βρίσκεται στην καρδιά των εμπειριών της ζωής μας.

«Taste the Experience» μας λέει… η Fischer και μας προσκαλεί να χαρούμε τη ζωή με τις μικρές και τις μεγάλες απολαύσεις που μας επιφυλάσσει, να ζήσουμε κάθε στιγμή στο έπακρον και να αναζητήσουμε νέες ευκαιρίες που θα μας οδηγήσουν σε νέες εμπειρίες και σε νέα μονοπάτια έτοιμα να τα εξερευνήσουμε. Ο πρωταγωνιστής της καμπάνιας Αντίνοος Αλμπάνης μας δείχνει με τον δικό του τρόπο ότι μετατρέπει κάθε φαινομενικά απλή περίσταση σε απολαυστική, παρέα πάντα με μια παγωμένη μπίρα Fischer.

Δείτε τη νέα τηλεοπτική καμπάνια της Fischer “Taste the experience” κι ανακαλύψτε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η Fischer στο Fischer Presents

«Για μένα η απόλαυση της ζωής είναι επιλογή. Με μεγάλη μου χαρά ξεκινάω ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες με τη Fischer, με αφετηρία τη νέα καμπάνια αλλά και δράσεις με επίκεντρο τον κινηματογράφο που τόσο αγαπώ.», δηλώνει ο Αντίνοος Αλμπάνης. Ενώ ο σκηνοθέτης της τηλεοπτικής καμπάνιας υπογραμμίζει ότι: «Πρόκειται για μια τηλεοπτική ταινία που συνδυάζει τη ξεχωριστή αισθητική και τον έξυπνο χαρακτήρα της Fischer, με την προσιτή προσωπικότητα του Αντίνοου. Είναι μια ξεχωριστή συνεργασία, που δημιούργησε ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, χάρη στην εξαιρετική ομάδα.». Την ταινία δημιούργησε και επιμελήθηκε η Soho Square Athens, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Foss Productions.

Η νέα καμπάνια είναι εμπνευσμένη από απλές καθημερινές στιγμές και τι καλύτερο κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρανό από ένα απλό βράδυ με φίλους συντροφιά με μια παγωμένη Fischer; Ή μια βραδιά στην ταράτσα σαν να είστε σε θερινό σινεμά; Εικόνες και στιγμές που δημιουργούν τι πιο όμορφες αναμνήσεις και τις πιο δυνατές σχέσεις παρέα με μια παγωμένη Fischer.

