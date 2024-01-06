Στον Πόρο παραβρέθηκε για τον εορτασμό των Θεοφανείων ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ο περιφερειάρχης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε ο μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Πόρου και Τροιζηνίας Εφραίμ, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια την τελετή Αγιασμού των Υδάτων και την κατάδυση του Σταυρού στο λιμάνι του νησιού, παρουσία του δημάρχου Πόρου, Γεώργιου Κουτουζή.

Μετά την τελετή, ο περιφερειάρχης Αττικής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θεοφάνεια, σήμερα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που σηματοδοτεί το φως, που σηματοδοτεί την αποκάλυψη. Σε αυτή τη σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας, επέλεξα να βρεθώ στο πανέμορφο νησί του Πόρου, το τρίτο "πράσινο" νησί της χώρας μας, μετά τη Χάλκη και την Αστυπάλαια. Και είμαι σήμερα εδώ, προκειμένου να σηματοδοτήσω την έμφαση που δίνουμε στη νησιωτικότητα και προκειμένου να επαναλάβω ότι όλες οι δεσμεύσεις μας θα τηρηθούν στο ακέραιο για όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής στα νησιά μας που θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα και την προσβασιμότητα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους».

Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Νίκος Χαρδαλιάς συναντήθηκε με τον δήμαρχο Πόρου, Γεώργιο Κουτουζή, στο δημαρχείο του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

