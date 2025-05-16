Σφοδρή ήταν η απάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σε όσα ανέφερε εναντίον της ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως τη «σιχάθηκε όταν έβρισε τον νεκρό μηχανοδηγό» των Τεμπών. «Δεν την ενδιέφερε ποτέ ο άνθρωπος, την ενδιέφερε το ιδιοτελές, ατομικό συμφέρον της», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

«Το να λες ψέματα χρησιμοποιώντας νεκρούς ανθρώπους για να υπάρξεις πολιτικά, ξεπερνάει την τυμβωρυχία. Είναι ύβρις. Σε κατατάσσει στον πάτο των ανθρώπων», γράφει σε ανάρτησή της στα social media η κ. Κωνσταντοπούλου. «Είναι ακόμη χειρότερο και από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς πάνω στους νεκρούς συνανθρώπους μας μετά το ελεγχόμενο, περίεργο και άκυρο πόρισμα Καρώνη. Ακόμη χειρότερο από τις εκφράσεις για "ενταφιασμό", από τον Υπουργό μέσα στη Βουλή, ενώ οι νεκροί συνάνθρωποι μας που κάηκαν ζητούν δικαίωση».

«Δικαίωση για το μπάζωμα των λειψάνων, για την κυβερνητική συνωμοσία, για τη μαφιόζικη διαχείριση, δυο χρόνια μετά. Με κάθε μέσο, με κάθε χυδαίο τρόπο. Κάθε φορά και πιο χυδαίο.

Ο κρότος της πτώσης σας θα είναι μεγάλος. Αντίστοιχος με αυτό που κάνετε στην κοινωνία. Έχετε ξεπεράσει όλα τα όρια. Ντροπή!» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.