Χρυσοχοΐδης: Το Μέγαρο της Αστυνομίας Τρικάλων σύντομα θα είναι πραγματικότητα

«Το αναγκαίο και πολύ σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη των Τρικάλων, το Αστυνομικό Μέγαρο, σύντομα θα είναι πραγματικότητα», ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στα Τρίκαλα, σήμερα, Παρασκευή 16 Μαΐου 2025.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα ζήτημα που είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη θητεία του ίδιου, το 2019 και τώρα προχωράει. Μάλιστα, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος, όπως είπε, «ανταποκρίθηκε στο αίτημα και προχωράει η προετοιμασία, έτσι ώστε με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας και τη συμμετοχή του Υπουργείου σε οικονομικά ζητήματα που έχουν σχέση με τις Μελέτες να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και, πολύ γρήγορα, αυτό το πολύ αναγκαίο έργο υποδομής για την πόλη, να γίνει πραγματικότητα».

