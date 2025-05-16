Καλεσμένος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ήταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε για μια σειρά θεμάτων που αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, ξεκινώντας από τα βραχιολάκια ασθενών στα νοσοκομεία.

«Όταν άλλαξα τον τρόπο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γιατρών αρχές Ιανουαρίου, έβγαιναν οι γιατροί στα κανάλια και διαμαρτύρονταν. Μιλάει κανείς τώρα; Όχι. Δούλεψε 2-3 εβδομάδες και είναι όλοι μια χαρά. Όταν ξεκίνησα τα ηλεκτρονικά ραντεβού στον ΕΟΠΥΥ, θυμάστε τι έγινε; Σήμερα έχεις στο κινητό σου το MyHealth app και κλείνονται ραντεβού με γιατρούς σε 48 ώρες», ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Ως προς τα βραχιολάκια, έπαιξαν ένα λάθος ρεπορτάζ 1 η ώρα το μεσημέρι με την εικόνα της ουράς που έχει έξω από τον Ευαγγελισμό και τη συνδύασαν με το βραχιολάκι. Αυτό ξεκίνησε χθες στον Ευαγγελισμό στις 14:30. Τα πλάνα που είδατε ήταν μιάμιση ώρα πριν. Μπορεί ένα γεγονός που ξεκίνησε μιάμιση ώρα μετά να έχει προκαλέσει ένα γεγονός μιάμιση ώρα πριν;» δήλωσε και συνέχισε λέγοντας:

«Ο Ευαγγελισμός είναι ένα νοσοκομείο με μεγάλη φήμη. Πώς γίνεται στα πολυκαταστήματα που μαζεύονται όλοι από έξω Black Friday πριν ανοίξουν για να προλάβουν να πάρουν το φτηνό laptop. Έτσι και ο Ευαγγελισμός είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο και μαζεύει από νωρίς κόσμο που θέλει να μπει πρώτος.Όποτε και να πάτε σε εφημερία του. Στην πραγματικότητα με το βραχιολάκι όλα αυτά λύνονται και δεν χρειάζεται να πάτε από έξω, αλλά πάντα υπάρχουν κάποιοι που θα το κάνουν».

Εξηγώντας παράλληλα πώς λειτουργεί το βραχιολάκι, αναφέρθηκε στα νοσοκομεία που υιοθετούν το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης, κάνοντας λόγο για πραγματική αλλαγή του ΕΣΥ.

«Φτάνεις σε ένα νοσοκομείο, πας στο Γραφείο Κίνησης και σου περνάνε την ηλεκτρονική ιχνηλάτηση. Όταν κάνεις scan με το κινητό σου το barcode που έχεις, αυτό μπαίνει κατευθείαν στο MyHealth app. Επόμενο βήμα: πας στους γιατρούς του Triage, οι οποίοι αποφασίζουν τι είδους περιστατικό είσαι. Μόλις αποφασίσουν, λένε "εσύ έχεις πολύ ελαφρύ περιστατικό, χρώματος μπλε", "λίγο βαρύτερο περιστατικό χρώματος πράσινου", μετά είναι το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Αυτό καθορίζει και την προτεραιότητά σου. Δεν χάνεις τη σειρά σου, πηγαίνεις στην ώρα που σου γράφει. Αυτό σημαίνει η σειρά είναι στο κινητό σου. Ο ασθενής δεν είναι δεσμευμένος να μείνει κολλημένος στην ουρά του νοσοκομείου. Άρα ο ασθενής έχει πλέον πλήρη εικόνα της αναμονής του και όταν συνδεθούν και τα 15 νοσοκομεία, θα έχουμε πλέον δεδομένα από όλα, θα ανοίξουμε την πλατφόρμα και πριν πας σε εφημερία, στο κινητό σου θα ξέρεις αν πας πχ στο Σισμανόγλειο ότι η μέση αναμονή σου θα είναι 3 ώρες, στο άλλο 2 ώρες. Θα ξέρεις δηλαδή από πριν πού θα μπορείς να πας».

Μάλιστα, τόνισε πως σκοπός της θητείας του ήταν από την αρχή να μειώσει την αναμονή στις εφημερίες που είναι «απαράδεκτα μεγάλη».

«Σε επίπεδο συστήματος έχουμε τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθούμε όλη την κίνηση της εφημερίας. Είμαι ο πρώτος υπουργός Υγείας της Ελλάδος που έχω την ευτυχία να γνωρίζω από χθες ακριβώς πώς κινήθηκαν όλοι οι ασθενείς στην εφημερία του Ευαγγελισμού. Ταυτόχρονα έχουμε και τη δημιουργία των νέων ΤΕΠ, τα οποία θα παραδοθούν τον Φεβρουάριο του 2026. Ως προς το προσωπικό, έχω αναρτήσει ήδη τις προσλήψεις των 500 τραυματιοφορέων μέσω ΔΥΠΑ που τώρα αυτήν τη στιγμή πηγαίνουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Έχουμε τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη ενίσχυση τραυματιοφορέων στα ΤΕΠ. Σε επίπεδο γιατρών και νοσηλευτών, μόνο για τα ΤΕΠ περιλαμβάνονται 121 νοσηλευτές, 86 άτομα προσωπικό και 58 γιατροί».

«Την Κωνσταντοπούλου δεν την ενδιέφερε ποτέ ο άνθρωπος»

Αμέσως μετά ο υπουργός μίλησε για την τραγωδία στα Τέμπη μετά το πόρισμα του καθηγητή Καρώνη από το ΕΜΠ εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οποία είπε ότι «δεν την ενδιέφερε ποτέ ο άνθρωπος, την ενδιέφερε το ιδιοτελές, ατομικό συμφέρον της»

«Σιχάθηκα την Κωνσταντοπούλου όταν την άκουσα να βρίζει τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Μια γυναίκα που πουλάει δήθεν ευαισθησία επειδή το πολιτικό και νομικό της συμφέρον είναι να πετύχει το ψέμα, βγαίνει στην τηλεόραση και υβρίζει τον νεκρό μηχανοδηγό ως λαθρέμπορο και οι γονείς του που ζουν την ακούνε να αποκαλεί το παιδί τους λαθρέμπορο. Δεν την ενδιέφερε ποτέ ο άνθρωπος, την ενδιέφερε το ιδιοτελές ατομικό της συμφέρον» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, επίσης, «εγώ που είμαι ένα πρόσωπο που δέχθηκα πολύ λάσπη και πολύ μεγάλο bullying, μου εύχονταν να πεθάνουν τα παιδιά μου με ονομάτιζαν εθνικό βλαξ, εγώ που πέρασα αυτά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη δικαίωση γιατί έχουμε 57 νεκρούς οι περισσότεροι νέοι. Οι οικογένειές τους δεν θα ζήσουν ποτέ όπως πριν. Δεν χρειάζεται κανένας πανηγυρισμός» προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τον φοβερό πόνο της τραγωδίας να γίνει αιτία καταστροφής της χώρας».

Απευθυνόμενος, δε, «με κάθε σεβασμό προς τους γονείς των θυμάτων», ο κ. Γεωργιάδης είπε «το να επικρατήσει ένα ψέμα δεν θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη, το να μπορέσουμε να δούμε ως χώρα τι πραγματικά συνέβη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι γιατί τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια αποδείχθηκαν ψέμα».

«Θέλω να πω προς όλους, σημασία έχει για τη χώρα να πάει μπροστά. Η Ελλάδα έχει ιστορικά ροπή στον διχασμό, δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να χωριστούμε και να τσακωνόμαστε, το κάνουμε από τα αρχαία χρόνια ασταμάτητα. Τώρα η χώρα έχει μπει σε έναν δρόμο, ο πλανήτης είναι σε μια αστάθεια, δεν πρέπει να αφήσουμε κακούς ανθρώπους για τους ιδιοτελείς σκοπούς να καταστρέψουν την Ελλάδα. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι αλλά να μην καταστραφεί η Ελλάδα» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.