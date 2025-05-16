Διευκρινίσεις γύρω από το θέμα με τη διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών με το drone show με φόντο την Ακρόπολη, έδωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής (16/5) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Το show δεν έγινε με νόμιμη διαδικασία», τόνισε η κ. Μενδώνη.

Σημείωσε ότι η εταιρεία έλαβε άδεια από το Ζάππειο. Ωστόσο, εξήγησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έπρεπε να είχε ζητήσει την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού και αυτό είναι που καθιστά μη νόμιμη τη διαδικασία.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι το υπουργείο κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας, ενώ εξαπέλυσε πυρά εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ανακοινώσεις τους. «Η αντιπολίτευση έπρεπε πρώτα να ψάξει την υπόθεση και μετά να κατηγορήσει το υπουργείο», όπως είπε.

