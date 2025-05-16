Τετ α τετ Ερντογάν - Χριστοδουλίδη στα Τίρανα

Συνομιλία είχε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστουδουλίδης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Συνομιλία @PresidentCYP @Christodulides με τον Πρόεδρο της Τουρκίας @RTErdogan στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα, Αλβανία. pic.twitter.com/ObEKdPahX5 May 16, 2025

