Τετ α τετ Ερντογάν - Χριστοδουλίδη στα Τίρανα

Συνομιλία είχε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστουδουλίδης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα.
Δείτε το στιγμιότυπο:
Συνομιλία @PresidentCYP @Christodulides με τον Πρόεδρο της Τουρκίας @RTErdogan στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα, Αλβανία. pic.twitter.com/ObEKdPahX5— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) May 16, 2025
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.