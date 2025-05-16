Λογαριασμός
Τετ α τετ Ερντογάν - Χριστοδουλίδη στα Τίρανα

Σύντομη συνομιλία είχαν οι δύο πρόεδροι στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα

Τίρανα

Συνομιλία είχε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστουδουλίδης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα.

Δείτε το στιγμιότυπο:

