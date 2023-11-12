Την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε ο Στέφανος Τζουμάκας, καταθέτοντας δια ζώσης πολυσέλιδη δήλωση αποχώρησης του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, οι διεργασίες της οποίας είναι σε εξέλιξη για η δεύτερη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τζουμάκας ήταν ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ που ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης είχε ζητήσει τη διαγραφή τους από την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο κ. Τζουμάκας αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις σε λίγη ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα στελέχη που έχουν παραπεμφθεί προς διαγραφή είναι οι Νίκος Φίλης, Στέφανος Τζουμάκας, Δημήτρης Βίτσας και Πάνος Σκουρλέτης.

Η δεύτερη μέρα συνεδρίασης της Κ.Ε ξεκίνησε χωρίς την ομάδα Αχτσιόλου, Τεμπονέρα και Ομπρέλα του Τσακαλώτου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με την Ομπρέλα το μεσημέρι – εκτός απροόπτου - αναμένεται να ανακοινώσουν επίσημα την αποχώρηση τους από το κόμμα.

O κ. Τζουμάκας συνόδευσε την δήλωση αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αιχμές κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη. Συγκεκριμένα, ο κ. Τζουμάκας ανέφερε: «Δήλωσα την αποχώρησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και στο επίπεδο του μέλους και στο επίπεδο του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Κατέθεσα την παραίτησή μου στην γραμματέα του κόμματος».

«Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Στα μέρη μου λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακέφαλο σώμα δεν έχει ηγεσία. Μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει συνέχεια από πολιτική ήττα σε πολιτική ήττα και μέχρι τις ευρωεκλογές θα έχει κλείσει ο πολιτικός του κύκλος, μπορεί και νωρίτερα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα γιατί ένα πολιτικό κόμμα έχει σχέση με την χώρα και με την ελληνική κοινωνία. Η προοδευτική παράταξη έχει προσφέρει στη χώρα. Ο αποχαιρετισμός δεν αφορά ένα τρέχον θέμα. Υπάρχει μία προσφορά αγώνων και με αυτή την έννοια ορισμένοι θρασύτατοι και μίλησαν με διατυπώσεις απαράδεκτες, που μπορούν όμως να αντιστραφούν. Ποιοι έφεραν μαθήματα από την Goldman Sachs στην Ελλάδα, ποιοι έφεραν μαθήματα από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και δηλώνουν ότι από το χρηματιστήριο αυτό, από τον τζόγο έχουν περισσότερο πλούτο και δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψουν;».

«Θεωρώ ότι κάθε βουλευτής κάθε στέλεχος όλων των επιπέδων, κάθε μέλος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Αυτή η ομάδα δεν έφερε το θέμα του αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών αλλά άρχισαν τα οργανωτικά. Γιατί αυτή η ομάδα δεν έχουν μάθει να μιλάνε πολιτικά, αυτό που θέλουν είναι να πάρουν ένα πόστο. Μας πήγε σε μία πολιτική ήττα και θα μας πάει και σε δεύτερη. Είναι θέμα που αφορά όλον τον προοδευτικό κόσμο και το κυριότερο αφορά τους καλόπιστους».

«Η χώρα είναι σε δύσκολη θέση, μπαίνει σε ύφεση, θα πάμε σε νέα λιτότητα ενώ η περιοχή μας είναι σε κρίση. Με αυτή την ομάδα υπάρχει θέμα ασφάλειας για την χώρα υπάρχει θέμα δημοκρατίας και Συντάγματος υπάρχει θέμα κοινωνίας και θέμα για την πολιτική και την δημοκρατία», κατέληξε ο κ. Τζουμάκας.

Πηγή: skai.gr

