Εμείς εκτός από αύξηση δαπανών σε Υγεία και Παιδεία, έχουμε στο σχέδιό μας να μειώσουμε περαιτέρω τους φορολογικούς συντελεστές, είπε στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Τα διάφορα κράτη, το καθένα με τον δικό του τρόπο, επιστρατεύει διαφορετικά μέσα προκειμένου να υπάρχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό φορολογική δικαιοσύνη. Και το ίδιο κάνουμε και εμείς. Βεβαίως προχωρούμε και με τη χρήση των POS αυτή την ώρα στο νομοσχέδιο και με υπουργικές αποφάσεις. Προχωρούμε με μέτρα για το λαθρεμπόριο. Προχωρούμε με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τη διαβίβαση, με τη γενίκευση του data, με μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έχουμε 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες στο νομοσχέδιο και μέσα σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι και η πρωτοβουλία για τους ελεύθερους επαγγελματίες» είπε.

«Πρέπει να ξέρετε, ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, οι εισπράξεις του ελληνικού κράτους από ελεύθερους επαγγελματίες σε φόρους κάθε χρόνο είναι 0,8% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 2,1. Με την παρέμβαση που κάνουμε πάμε που θεωρείται φοροκαταιγίδα και ούτω καθεξής πάμε από το 0,8 στο 1,1-1,2» τόνισε στη συνέχεια.

Δεν είναι λογικό ο ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει εισόδημα μικρότερο από τον υπάλληλο του, ξεκαθάρισε στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός.

«Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι λογικό να δηλώνει εισόδημα κάτω από τον υπάλληλο του και μάλιστα τον υπάλληλο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Αυτό λέμε διότι σήμερα έχουμε φτάσει ο μισθωτός, ο μέσος μισθωτός να πληρώνει στην εφορία 1.160 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν το 85% για να είμαι ακριβής που δηλώνουν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα πληρώνουν 867, 1160 Μισθωτός 867 ο ελεύθερος επαγγελματίας.

Εάν έρθει κάποιος και επιχειρηματολογήσει και πει ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχει μια ατομική επιχείρηση κερδίζει λιγότερα από έναν υπάλληλο που έχει στο μαγαζί του και στην επιχείρησή του ο οποίος πληρώνεται με κατώτατο μισθό, τότε να το συμφωνήσουμε και να τελειώσει η συζήτηση για τη φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών».

«Υπολογίζουμε ότι σε σχέση με αυτά που εισπράττουμε τώρα ετησίως, θα εισπράττουμε 3 δισ. ευρώ παραπάνω μέχρι το 2027.

Από τους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζουμε ότι, μετά την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, θα είναι πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα λεφτά θα πάνε για αύξηση των δαπανών της Υγείας πρωτίστως και της Παιδείας.

Και ο στόχος μας είναι ακριβώς με την αντιμετώπιση του ζητήματος της φοροδιαφυγής, να μπορέσουμε να πάμε και σε χαμηλότερους στο τέλος της διαδρομής, φορολογικούς συντελεστές. Αλλά αυτό που αυτή την ώρα βασικά ανεβάζει τους φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα είναι η φοροδιαφυγή. Αν αντιμετωπιστεί πληρέστερα το ζήτημα, θα μπορέσουμε να χαμηλώσουμε και τους φορολογικούς συντελεστές» εξηγεί ο κ. Χατζηδάκης.

«Δεν μιλάμε για τις πλάκες του Μωυσή. Δεν είναι οι 10 εντολές εκ των πραγμάτων και αυτό ισχύει σε όλα τα νομοσχέδια. Προσέξτε γιατί παρερμηνεύεται και αυτό. Δεν ήρθαμε να πούμε αυτό είναι και τελείωσε. Αλλά προσέξτε, δεν μπορούμε και εμείς να δεχθούμε τη λογική που εξήγησα προηγουμένως και νομίζω ότι δεν τη δέχεται και η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, ότι ένας επαγγελματίας είναι φτωχότερος από τον υπάλληλό του που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Δεν το δεχόμαστε αυτό».

Υπάρχει φως στον ορίζοντα για χορήγηση επιπλέον μέσων στήριξης έως το τέλος του χρόνου, τόνισε στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης. «Μέχρι την κατάθεση του προϋπολογισμού θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο» υπογράμμισε.

«Επειδή εφαρμόζεται όλη αυτή η πολιτική και δεν έχουμε ενδώσει στον λαϊκισμό, φαίνεται παρά τις δυσκολίες ότι υπάρχει ένα φως στον ορίζοντα. Θα προσδιοριστεί στις επόμενες μέρες και περίπου τις ημέρες που θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός, Θα έχουμε μια εικόνα» είπε. «Ό, τι υπάρξει στο βαθμό που υπάρξει, θα σχετίζεται με την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων» κατέληξε.

