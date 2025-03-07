Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στην σημερινή μονομαχία του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται από το βήμα της Βουλής να κλιμακώσει την επίθεση του προς την Κυβέρνηση.Ενδεικτική των προθέσεων του ήταν η χθεσινή του παρουσία στα κοινοβουλευτικά έδρανα όπου έδωσε τελεσίγραφο στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώσει την Βουλή για το mail Τριαντόπουλου που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

«Αποτύχατε παταγωδώς. Και πρέπει γρήγορα να υπάρξει ισχυρή, προοδευτική πολιτική αλλαγή. Μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση. Μέχρι τις αυριανές μας ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, είναι ένα εικοσιτετράωρο. Σκεφτείτε σοβαρά τι θα συμβεί, εάν δεν παρουσιάσετε το επίμαχο email. Όχι με εμάς. Με τους εκατοντάδες χιλιάδες που βγήκαν στους δρόμους και στις πλατείες. Θα είναι ένα ακόμη δείγμα περιφρόνησης και αναξιοπιστίας. Έχετε είκοσι τέσσερις ώρες να σκεφτείτε αν αξίζει να συνεχίζετε το παιχνίδι της κοροϊδίας μπροστά σε μία τέτοια τραγωδία» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εφόσον η Κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό με το mail Τριαντόπουλου να το δούμε, γιατί δεν το δείχνει;» σημειώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζοντας την πολιτική πίεση προς την Κυβέρνηση.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να επιχειρήσει την αποδόμηση του κυβερνητικού έργου και να αναδείξει τη συγκάλυψη των ευθυνών των υπουργών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υπογραμμίσει την κυβερνητική αβελτηρία επιχειρώντας να καταρρίψει το κυβερνητικό αφήγημα περί του «βαθύ κράτους» αφού ουσιαστικά όπως διαβάζουν τα δεδομένα από το ΠΑΣΟΚ είναι τα παιδιά της γαλάζια παράταξης που το αποτελούν, με δεδομένο ότι κυβερνούν ήδη εδώ και 6 χρόνια.

Η πρόταση δυσπιστίας είναι το κορυφαίο κοινοβουλευτικό εργαλείο για να καταδείξει την κυβερνητική αποτυχία σημειώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και ζητούν εκλογές για να έρθει η πολιτική αλλαγή.

«Πήραμε πρωτοβουλία για να γίνει πρόταση δυσπιστίας για να γίνουν εκλογές και να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό. Απλά δεν έχουμε τον παλαιοκομματισμό κάποιων να βγαίνουμε κάθε μέρα στα κανάλια και να λέμε ότι ζητάμε εκλογές. Αυτό το κάνουμε θεσμικά και ο μόνος θεσμικός δρόμος της αντιπολίτευσης ήταν η πρόταση δυσπιστίας, που καταθέσαμε» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή.

Αυτό που ξεκαθαρίζουν βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει καμία «συμμαχία των προθύμων» καθώς τα άλλα κόμματα που συνυπέγραψαν την πρόταση δυσπιστίας (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) έχουν άλλα προτάγματα και άλλες προτεραιότητες και μόνος κοινός τόπος των 85 βουλευτών που συνυπέγραψαν τη μομφή είναι ότι θεωρούν την κυβέρνηση αποτυχημένη, πέραν τούτου ουδέν σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Η πλειοψηφία του κόσμου ζητά εκλογές και υπάρχει αντιστοίχιση τονίζουν και προτάσσουν τη θεσμικότητα των κινήσεων του ΠΑΣΟΚ, αφού όπως σημειώνουν στελέχη το να ζητάς κάθε μέρα εκλογές είναι παρωχημένο και παλαιοκομματικό καθώς εκλογές γίνονται οπότε το επιλέξει ο Πρωθυπουργός ή σε περίπτωση που χάσει τη δεδηλωμένη στη Βουλή, γι αυτόν τον λόγο το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία για τη μομφή.

Σύγκρουση Ανδρουλάκη- Φλωρίδη

Σφοδρή ήταν η σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον υπουργό δικαιοσύνης στη Βουλή όταν ο Γιώργος Φλωρίδης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι επιθυμεί να κυβερνήσει με τα θρύψαλα των έξι Σύριζα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για γενιτσαρικά τάγματα που δίνουν το παρών στην σημερινή Βουλή δείχνοντας Φλωρίδη ενώ δεν άφησε αναπάντητες τις αναφορές του υπουργού σε σχέση με την πρόταση δυσπιστίας του Μαρτίου του 2024, τότε που και πάλι είχε πρωτοστατήσει το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζοντας ότι η μομφή έγινε για τα χαλκευμένα ηχητικά που έπαιξαν σε μέσα ενημέρωσης και όχι αυτά που είχε στα χέρια της η δικαιοσύνη και ζητώντας την παραίτηση του υπουργού.

«Καλά δεν ντρέπεστε; Υπουργός Δικαιοσύνης, να λέει σήμερα ότι καταθέσαμε δυσπιστία πέρυσι για τις συνομιλίες που στάλθηκαν στη δικαιοσύνη; Θέλω να διαβάσετε - τώρα περιμένουμε και να μας απαντήσετε - το κείμενο της δυσπιστίας πέρυσι. Αφορούσε στα χαλκευμένα που στείλατε στο Πρώτο Θέμα ή τις συνομιλίες που ήταν στη δικαιοσύνη; Αν έχετε δίκιο, θα παραιτηθώ. Αν όμως έχω εγώ δίκιο, οφείλετε να παραιτηθείτε τώρα, άμεσα» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κόντρα Ντόρας Μπακογιάννη-Παναγιώτη Δουδωνή

Οι τόνοι ανέβηκαν στη συνεδρίαση και μεταξύ των βουλευτών με χαρακτηριστική την σύγκρουση της Βουλευτού της ΝΔ Ντόρας Μπακογιάννης με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή.

Η πρώην υπουργός, τόνισε ότι η κριτική είναι θεμιτή, όμως αυτές τις ημέρες δυστυχώς ακούγονται τερατώδη πράγματα. Διέκρινε μάλιστα απαξίωση στην ομιλία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Π. Δουδωνή, ο οποίος «με την οίηση του διορισμένου βουλευτού Επικρατείας», είπε ότι δεν απευθύνεται στους βουλευτές της ΝΔ.«Η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε μειωτικά στο θεσμό βουλευτή Επικρατείας, υπονοώντας βουλευτές δύο ταχυτήτων, όμως όλοι οι βουλευτές ίσοι, είτε είναι παιδιά είτε ανίψια, όπως εσείς και ο Κώστας Καραμανλής που χειροκροτούσε η κοινοβουλευτική σας ομάδα», σχολίασε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Δεν θα επιτρέψουμε να ζήσουμε εποχές Ραχήλ Μακρή

Είναι μονόδρομος για το ΠΑΣΟΚ να πείσει τον κόσμο ότι αποτελεί μοναδική λύση διακυβέρνησης που έχει προγραμματικό πλαίσιο, με δυνάμεις που υπάρχουν και συμφωνούν, όχι απλά στο πώς θα φύγει η κυβέρνηση, αλλά στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, ανέφερε από το βήμα ο αντιπρόεδρος της Βουλής ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Πάντως, η αναφορά του στη σε πολιτικές Ραχήλ Μακρή, ερμηνεύτηκε κατά πολλούς ως ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

«Στο ΠΑΣΟΚ δεν αγωνιστήκαμε να μείνει όρθια η χώρα και μείναμε στα δύσκολα όταν όλοι μας έλεγαν να το «κλείσουμε», για να ζήσουμε πολιτικές εποχές Ραχήλ Μακρή. Δεν θα το επιτρέψουμε» Σημείωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

