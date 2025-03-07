Της Δώρας Αντωνίου

Το αφήγημα με το οποίο θα επιδιωχθεί η φυγή της κυβέρνησης προς τα εμπρός και η προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από τον ασφυκτικό κλοιό των Τεμπών αναμένεται να σκιαγραφήσει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του στο κλείσιμο της τριήμερης κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την πρόταση δυσπιστίας. Η πρώτη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας μετά τα συλλαλητήρια της επετείου δύο ετών από το δυστύχημα ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική, προκειμένου να καταφέρει να απαντήσει στις πιεστικές συνθήκες που κυριαρχούν. Την ώρα που θα ολοκληρώνεται η διαδικασία στη Βουλή διοργανώνεται νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Η συμμετοχή σε αυτή θα είναι ένας δείκτης της διάθεσης του κόσμου να συνεχίσει να κινητοποιείται για τα Τέμπη.

Η επαναπροσέγγιση της κοινωνίας, που δημοσκοπικά δείχνει να αμφισβητεί όλο το αφήγημα της κυβέρνησης σε σχέση με τα Τέμπη, είναι η κεντρική επιδίωξη, καθώς η αποστασιοποίηση και η δυσαρέσκεια μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλα πεδία και να μετατραπεί σε συνολικότερη αμφισβήτηση. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να επιμείνει στον διαχωρισμό των ερωτημάτων που θέτει η κοινωνία, που δικαιούνται πειστικών απαντήσεων, και στην εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών από την αντιπολίτευση, που σαν εκτίμηση δείχνει να είναι ισχυρή και μεταξύ των πολιτών σύμφωνα με τη δημοσκοπική εικόνα. Θα μιλήσει και πάλι για τις θεωρίες συνομωσίας που αναπτύχθηκαν γύρω από τα Τέμπη και για τις κινήσεις της κυβέρνησης να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Κυρίως, όμως, ο πρωθυπουργός αναμένεται να κινηθεί με εμπροσθοβαρή διάθεση στην ομιλία του. Να αναφερθεί σε όσα έχει επιτύχει η κυβέρνηση μέχρι τώρα και να αναλύσει τις προτεραιότητες σε όλα τα πεδία για τη διετία που υπολείπεται μέχρι το 2027 και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, καθώς θα επιμείνει ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με πυξίδα την εξάντληση της τετραετίας.

Επιπλέον, μία ημέρα μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου τέθηκε το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, ο κ. Μητσοτάκης θα εστιάσει στη γεωπολιτική συγκυρία και τη θέση της χώρας μας, καθώς και στα πολιτικά διλήμματα που αναδύονται απέναντι στη «συμμαχία των προθύμων» όπως ήδη από προχθές ονόμασε το μέτωπο για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Στόχος της στρατηγικής που διαμορφώνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι να καταφέρει καταρχήν να ανακόψει τις απώλειες που δείχνει να καταγράφει η Ν.Δ. μετά την ολική επαναφορά της υπόθεσης των Τεμπών στο προσκήνιο από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά. Και, σε δεύτερο χρόνο να επαναπροσεγγίσει εκείνους τους ψηφοφόρους που το 2023 έδωσαν το 41% και τώρα εμφανίζονται να μετακινούνται όχι τόσο προς άλλα κόμματα αλλά προς την αποχή ή να είναι αναποφάσιστοι. Επιδίωξη είναι να «επαναπατριστούν» και να μην ολοκληρώσουν το βήμα της απομάκρυνσης, καταλήγοντας σε άλλη πολιτική επιλογή. Το αφήγημα της σταθερότητας της χώρας σε συνθήκες γενικευμένης ανησυχίας για τις διεθνείς αστάθμητες διεθνείς εξελίξεις και η παρουσίαση ενός σχεδίου υλοποίησης κομβικών μεταρρυθμίσεων, όπως η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στην οποία αναφέρθηκε προχθές, επιστρατεύονται σε αυτή την κατεύθυνση.

Είναι σαφές, πάντως, ότι στην κυβέρνηση έχουν αλλάξει εντελώς τη στάση τους απέναντι στην υπόθεση των Τεμπών και σε όσα εξελίσσονται γύρω από αυτή. Κυρίως, έχουν αντιληφθεί ότι σε σημαντικό βαθμό υπέστησαν μεγάλη ζημιά από την επιλογή να αγνοήσουν την υπόθεση επί μακρόν. Έτσι, χθες, ήταν έντονη η αντίδραση της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία», το οποίο έκανε αναφορά σε email του Χρήστου Τριαντόπουλου το οποίο, σύμφωνα με την εφημερίδα επιβεβαιώνει τον ρόλο του στην αποκατάσταση του χώρου πέριξ του τόπου του δυστυχήματος. Κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «παραπλανητικό δημοσίευμα», ενώ σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της αντιπολίτευσης στη Βουλή με επίκεντρο το επίμαχο δημοσίευμα.

