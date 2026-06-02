Γεωργιάδης: Εθνική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών ανθρώπων άνω των 60 ετών

Με την αποστολή SMS και mail μέσω της ΗΔΙΚΑ θα ενημερωθούν για την καμπάνια πρόληψης των πνιγμών του υπουργείου Υγείας όλοι οι άνθρωποι άνω των 60 ετών που ζουν στη χώρα. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα με τον οργανισμό Safe Water Sports στο υπουργείο Υγείας.

Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας» και κύριος στόχος της η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των πολιτών για την πρόληψη των πνιγμών στην Ελλάδα ενόψει της θερινής περιόδου.

«Από τους 378 ανθρώπους που χάνονται στις ελληνικές θάλασσες από πνιγμό, το 80% είναι άνω των 60 ετών. Ακόμη και ένα άνθρωπο να καταφέρουμε να σώσουμε με αυτή την καμπάνια για εμάς θα είναι κέρδος» τόνισε υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Θα στείλουμε μηνύματα που θα συνοδεύονται με το σποτ μέσω της ΗΔΙΚΑ σε όλους του ανθρώπους άνω των 60 ετών για να τους ευαισθητοποιήσουμε τώρα στην αρχή της καλοκαιρινής κολυμβητικής περιόδου».

Η κοινή δράση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και του εξειδικευμένου οργανισμού Safe Water Sports παρουσιάσθηκε από τον κ. Γεωργιάδη και τον Παναγιώτη Πασχαλάκη, προέδρο του Οργανισμού Safe Water Sports, ενώ στη συνέντευξη συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις είναι η ενίσχυση πολυσύχναστων παραλιών με ναυαγοσώστες και ανάρτηση με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση.

Θέλουμε μια «θάλασσα με ασφάλεια για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών που είναι και η πιο ευάλωτη ομάδα όπως δείχνουν και τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Πασχαλάκης και συνέχισε λέγοντας πως «στόχος μας είναι να ανατρέψουμε αυτή τη δυσάρεστη στατιστική εικόνα και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας στη θάλασσας»

Το ειδικό βίντεο που έχει ετοιμαστεί, θα προβάλλεται σε χώρους υγείας, ιατρεία και φαρμακεία με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων μας στην ασφαλή κολύμβηση και κυρίως των ανθρώπων ηλικίας άνω των 60 ετών με ή χωρίς προβλήματα υγείας.

«Οι κολυμβητικές δεξιότητες των ανθρώπων αυτών δεν είναι οι καλύτερες δυνατές καθώς οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς έμαθαν εμπειρικά να κολυμπούν. Εκεί όπου δίνεται σήμερα το βάρος είναι στις νεότερες γενιές για τη σωστή εκμάθηση της κολύμβησης», τόνισε ο ίδιος και συμπλήρωσε πως «για τα παιδιά σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα κολύμβησης στα σχολεία να επεκταθεί με καθολικό χαρακτήρα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

