Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε αρνητική. Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ σήμερα, Δευτέρα, ανέφερε: «Όχι. Σεβόμαστε άλλους χώρους, εκτιμούμε τη συνεισφορά των ανθρώπων που εργάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τιμούμε τους αγώνες που έχουν γίνει. Και γι’ αυτό ακριβώς δεν καλούμε κανένα κόμμα να διαλυθεί».

Παράλληλα όμως άφησε ανοιχτή την πόρτα σε πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα πολιτική προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν προνομιακές μεταχειρίσεις ή ειδικές διευθετήσεις.

Κλείνοντας, απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες περί επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών από άλλους πολιτικούς χώρους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.

Τι απάντησε στις αιχμές Καρυστιανού

Αναφερόμενη στις αιχμές της Μαρίας Καρυστιανού ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντέγραψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της ανέφερε:

«Αντιλαμβάνομαι το άγχος, τον πανικό και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η συμπαράταξη. Αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Ρίχνουμε τελείως το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, τι εννοεί; Επικαλείται πνευματική ιδιοκτησία στα στοιχεία της διακήρυξης; Δεν μπορώ να ενστερνιστώ τέτοια άποψη και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση».

Η επόμενη μέρα

Σχετικά με την επόμενη ημέρα στο κόμμα Τσίπρα η κυρία Κουφονικολάκου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Από την αρχή επιμελούμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης. Θέλουμε να διαβουλευτούμε με τους πολίτες προκειμένου να διαμορφώσουμε θέσεις σε κρίσιμα προγραμματικά ζητήματα. Η απήχηση από τις δημοσκοπήσεις φαντάζει θετική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να προσπαθούμε σκληρά για να αποδείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης του».

Και πρόσθεσε: «Ο στόχος είναι να εξειδικεύσουμε το επόμενο διάστημα (σσ. το πρόγραμμά μας). Ηδη έχουμε φωτίσει κάποιους προγραμματικούς στόχους. Πρώτος εξ αυτών είναι η μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, δεύτερος η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, η προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και ο παραγωγικός μετασχηματισμό της οικονομίας».

Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στέγαση, στη μείωση των τιμών στο βασικό καλάθι των νοικοκυριών και στο ενεργειακό κόστος. «Ο,τι διατυπώσουμε το επόμενο διάστημα θα το διατυπώσουμε με συγκεκριμένες ποσοτικοποιήσεις. Βγαίνει ο λογαριασμός από την πατριωτική εισφορά, μια ειδική εισφορά που αφορά επιχειρήσεις, ομίλους επιχειρήσεων και εταιρείες με πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Βγαίνει, από την άλλη, γιατί θέλουμε να φορολογήσουμε διαφορετικά την κινητή περιουσία, τους τόκους και τα μερίσματα […]. Είναι ψευδής είδηση είναι ότι ο Τσίπρας δεν δέχθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές», είπε.

Μετεκλογικές συνεργασίες

Παράλληλα, απέφυγε να ανοίξει συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία.

«Επιθυμούμε την ανασυγκρότηση και την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες προκλήσεις, όπως οι διεθνείς συγκρούσεις, η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

