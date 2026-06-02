Αεροδρόμιο Βρυξελλών: Ακυρώνονται πτήσεις λόγω απεργίας των ελεγκτών

Καθηλώνεται η εναέρια κυκλοφορία στο Βέλγιο την Τρίτη, από τις 12:00 έως τις 19:00 ώρα GMT (15:00 έως 22:00 ώρα Ελλάδας), εξαιτίας αιφνιδιαστικής απεργίας που κήρυξαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προχωρήσουν στην ακύρωση του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

