Κυβερνητικές πηγές: Βαθιά παραπλανητικό το δημοσίευμα για το email του Τριαντόπουλου

«Το σημερινό δημοσίευμα της “Εστίας” για email του Χ. Τριαντόπουλου, που δήθεν αποκαλύπτει “συντονιστικό ρόλο” στη διαχείριση του σημείου της τραγωδίας των Τεμπών, είναι βαθιά παραπλανητικό. Εντάσσεται σε μία ευρύτερη απόπειρα αλλοίωσης της πραγματικότητας και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης», απαντούν κυβερνητικές πηγές.

Και επισημαίνουν οι ίδιες πηγές:

«Ποια είναι η αλήθεια:

Το μήνυμα του κ. Τριαντόπουλου ήταν μία τυπική ενημέρωση, αμιγώς οικονομικού περιεχομένου, που αφορούσε αποκλειστικά την κάλυψη δαπανών για τη στήριξη συγγενών των θυμάτων και τη παροχή πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της πολιτείας, όπως συμβαίνει μετά από κάθε δυστύχημα ή καταστροφή, όταν καλείται το κεντρικό κράτος να καλύψει δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από πουθενά δεν προκύπτει κάποιος συντονιστικός ρόλος του κ. Τριαντόπουλου ή οποιαδήποτε εντολή. Εξάλλου, οι επιχειρησιακές αποφάσεις για την απομάκρυνση βαγονιών είχαν ληφθεί πριν ο κ. Τριαντόπουλος μεταβεί στην περιοχή. Στην πραγματικότητα, με το εν λόγω email ενημέρωσε μόνο για την αρωγή των οικογενειών των θυμάτων και για τη συνδρομή της πολιτείας στην πληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων που ανέλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της διαχείρισης του δυστυχήματος.

Άλλωστε, το ίδιο το δημοσίευμα παραδέχεται ότι "θέμα της συσκέψεως ήταν η κάλυψη των εξόδων".

Ξεκάθαρη είναι και απάντηση που έδωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών και τότε Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης:

Ο κ. Γεραπετρίτης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι: "Το mail δεν αναφέρει οτιδήποτε για εντολή. Είναι το ζήτημα της εκ των υστέρων χρηματοδότησης των όσων κατέβαλε η Περιφέρεια". Ο Υπουργός συνέχισε: "Οι πόροι είναι το ζητούμενο της αλληλογραφίας και όχι η εντολή, η οποία δεν προκύπτει από οπουδήποτε. Σας επαναλαμβάνω: στην αλληλογραφία την οποία επικαλείστε δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε εντολή. Υπάρχει αναφορά σε εκ των υστέρων κάλυψη των εξόδων. Εκτός και αν διαφωνείτε στο ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάλυψη για την κρατική αρωγή όσων εθίγησαν. Εάν διαφωνούμε και σε αυτό να το συζητήσουμε. Ή αν θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να καλυφθούν τα έξοδα για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής".

Έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι το κεντρικό κράτος, διαχρονικά και βάσει της νομοθεσίας, ασκεί έλεγχο νομιμότητας κάθε δαπάνης που ζητούν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και όχι τη σκοπιμότητα, για την οποία είναι υπεύθυνοι οι φορείς που ζητούν τη χρηματοδότηση. Εάν υιοθετούσαμε τη λογική της αντιπολίτευσης, που παραβιάζει τόσο τη νομοθεσία όσο και την κοινή λογική, κάθε φορά που στέλεχος της αυτοδιοίκησης ελέγχεται για οποιοδήποτε αδίκημα ή για κακή εκτέλεση εργασιών (πχ σε μία παιδική χαρά ή έναν δρόμο), υπεύθυνοι θα ήταν οι Υπουργοί ή Αναπληρωτές Υπουργοί που ενέκριναν τα σχετικά κονδύλια».

Και καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές:

«Υπενθυμίζουμε ότι για τις ενέργειες επί του πεδίου οι επιχειρησιακοί παράγοντες έχουν δώσει απαντήσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται από τη Δικαιοσύνη, που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Δεν είναι δουλειά κανενός στην αντιπολίτευση να παριστάνει τον δικαστή και να βγάζει αποφάσεις. Συμπερασματικά και το σημερινό δημοσίευμα, με τη δήθεν "αποκάλυψη", διαστρεβλώνει την αλήθεια και επιβεβαιώνει πλήρως ότι ο κ. Τριαντόπουλος δεν έδωσε καμία εντολή, ούτε είχε οποιονδήποτε συντονιστικό ρόλο. Επιβεβαιώνει δηλαδή όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.