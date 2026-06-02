Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας έτυχε μιας ιδιαίτερης αποχαιρετιστήριας τελετής τη Δευτέρα, κατά την αναχώρησή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο πλαίσιο μιας παράδοσης, το αεροπλάνο της ομάδας «βαπτίστηκε» καθώς προετοιμαζόταν για απογείωση στο αεροδρόμιο Γκαλεάο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Δύο πυροσβεστικά οχήματα σχημάτισαν ένα τόξο νερού, μέσα από το οποίο πέρασε το αεροπλάνο στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης.

Η παράδοση αυτή παρατηρείται συχνά στην αεροπορία πριν από μια σημαντική πτήση – όπως η πρώτη φορά που ένα αεροπλάνο απογειώνεται στον αέρα.

Δείτε το βίντεο:

🇧🇷🇺🇸 The plane carrying Brazil's World Cup team was baptized by water cannons before taking off



With 5 titles under their belt, they already have more World Cup wins than any other countrypic.twitter.com/mC2AC95KkL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026

Η «βάπτιση» πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του αεροδρομίου, το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, επικοινώνησε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) για να λάβει τη σχετική έγκριση.

Πιστεύεται ότι το νερό σημαίνει πως το αεροπλάνο είναι ευλογημένο και το δρομολόγιο εγκαινιασμένο, και υπάρχει η ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει την ομάδα της Βραζιλίας να φτάσει στην επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κάρλο Αντσελότι και οι παίκτες του πετούσαν προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το επερχόμενο τουρνουά.

Ταξίδεψαν με ένα Boeing 767-300ER της Aeronexus, το οποίο έφερε το λογότυπο της CBF.

Το αεροσκάφος, αξίας 150 εκατομμυρίων λιρών, είχε χρησιμοποιηθεί από τους Rolling Stones κατά την περιοδεία για την 60ή επέτειό τους το 2022.

Πηγή: skai.gr

