2 Ιουνίου 1971 – 2 Ιουνίου 2026... Πενήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται από την ιστορική βραδιά του Γουέμπλεϊ. Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Παύλου Τσίμα στο θρυλικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ, απόψε στις 21.00, τα μέλη της ομάδας που έφτασαν με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών μιλούν στην κάμερα του Prime Time για το μέχρι και σήμερα αξεπέραστο εκείνο επίτευγμα. Θυμούνται τη μαγική διαδρομή ως το Λονδίνο απέναντι σε παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης ανακαλεί στη μνήμη του το πρώτο γκολ που πέτυχε μόλις στο 30ο δευτερόλεπτο του δεύτερου ημιτελικού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και «την καλύτερη κεφαλιά της καριέρας» του που έφερε το σκορ στο 2-0 και έκανε την πρόκριση να φαντάζει εφικτή. Ο Αριστείδης Καμάρας, από την πλευρά του, περιγράφει πώς με ένα ασύλληπτο σουτ με το αριστερό έγραψε το τελικό 3-0 και χάρισε στον Παναθηναϊκό την πρόκριση, μετά την ήττα με 4-1 στο πρώτο ματς του Βελιγραδίου. Τέλος, ο Βασίλης Κωνσταντίνου μιλάει για την απόκρουση που κράτησε την ελληνική ομάδα ζωντανή, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, αλλά και για το ντελίριο ενθουσιασμού που ακολούθησε το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα.

Παλαίμαχοι αθλητές από όλες τις περιόδους του Παναθηναϊκού, πρώην παίκτες αντίπαλων ομάδων, όπως ο σπουδαίος Γιώργος Κούδας, παράγοντες που συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο στον μύθο του «Τριφυλλιού», δημοσιογράφοι που κάλυψαν σπουδαία αθλητικά γεγονότα, επώνυμοι φίλοι αλλά και απλοί φίλαθλοι που έζησαν μοναδικές στιγμές στο «Απόστολος Νικολαΐδης» καταθέτουν τις αναμνήσεις τους από το παλαιότερο και ιστορικότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας, λίγους μήνες πριν η ομάδα της Αθήνας εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι, στον Βοτανικό. Παράλληλα, για πρώτη φορά αποκαλύπτονται τα σχέδια για την επόμενη ημέρα της Λεωφόρου.

