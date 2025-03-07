«Έχετε εργαλειοποιήσει τα Τέμπη, και προσπαθείτε να δημιουργήσετε - μέσω της τοξικότητας - ένα κλίμα, χωρίς να σας ενδιαφέρει η αλήθεια, παρά μόνο να γκρεμίσετε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος σας, χωρίς να μας πείτε όμως το εναλλακτικό σχέδιο», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τοποθετούμενος στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Απευθυνόμενος στα κόμματα που υπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας, και κατηγορούν την κυβέρνηση «ότι δώσαμε εντολή, ότι συγκαλύψαμε, αυτό που λέτε μπάζωμα του τόπου του δυστυχήματος», ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «δημιουργήσατε μία εικόνα που έβαλε την τοξικότητα μέσα στην καθημερινότητα. [. . .] Και μέσα σε αυτή την τοξικότητα έπεσα θύμα και εγώ τελευταία, διότι με κατηγορήσατε ότι ως αρμόδιος τότε αναπληρωτής υπουργός (υπέγραψα την ένταξη του συγκεκριμένου έργου). Ξεχάσατε όμως να πείτε ότι δεν είχα καν την αρμοδιότητα» είπε ο κ. Παπαθανάσης και συνέχισε: «Την αρμοδιότητα την είχε ένας άλλος συνάδελφος, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία, ελέγχοντας τη νομιμότητα και υπογράφοντας τη χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου τρόπου, που απαίτησε η περιφέρεια, γιατί, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο δυστύχημα, το πρώτο μέλημα των αρχών είναι να μπορέσουν να ανασύρουν τους ζωντανούς, έτσι ώστε να διασώσουν όσους περισσότερους μπορούν, και στη συνέχεια τους νεκρούς. Το κάθε βαγόνι το οποίο συμμετείχε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ζυγίζει τουλάχιστον 40 με 50 τόνους. Και για να μπορέσει να το σηκώσει ένας τηλεσκοπικός γερανός, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σηκώνει τουλάχιστον 80 τόνους. Επομένως», πρόσθεσε, «αυτό ήταν το αίτημα της περιφέρειας, και ακριβώς, το περιεχόμενο του τεχνικού δελτίου είναι αυτό που συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση».

«Στη συνέχεια», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «αφού εστάλησαν τα χρήματα, - σημειώνω ότι με κατηγορήσετε ότι, εγώ υπέγραψα - όμως αυτή ήταν η νόμιμη διαδικασία, και ο συνάδελφος που το υπέγραψε έτσι έπρεπε να κάνει, γιατί φανταστείτε πόσο ανάλγητους θα μας κατηγορούσατε εάν δεν είχαμε στείλει χρήματα για να μπορέσει η περιφέρεια να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και τι υπέγραψα; Αφού είχαν σταλεί τα χρήματα και είχε κλείσει το κεφάλαιο αυτό, υπέγραψα την αλλαγή της ολοκλήρωσης, διοικητικά, του έργου, ένα τελείως γραφειοκρατικό θέμα, από 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 31 Δεκεμβρίου 2024. Με τι περιεχόμενο; Ακριβώς, "λέξη προς λέξη", το περιεχόμενο του αιτήματος της περιφέρειας».

Αυτή είναι η απόφαση, και σε όλη αυτή τη διαδικασία, άκουσα άπειρες φορές το όνομά μου, είπε ο κ. Παπαθανάσης, παρατηρώντας ότι, και οι του ΣΥΡΙΖΑ και οι του ΠΑΣΟΚ είχαν διοικήσει και αυτοί, και είχαν Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. «Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ΠΔΕ είναι το συνολικό εργαλείο, με το οποίο καλύπτονται όλα τα έργα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο. Ένα είναι. Και κάτω από αυτό το εργαλείο έχουμε το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών, το πρόγραμμα που τρέχει για να καλύπτουμε τους σεισμόπληκτους, τους συμπολίτες μας μετά τον Daniel, αλλά και το πρόγραμμα των έκτακτων αναγκών. Παραδείγματος χάριν, στη Σαντορίνη, το λιμάνι που θα γίνει για να μπορέσει να φύγει ο κόσμος εάν συμβεί κάτι, από που θα πληρωθεί; Από το ΠΔΕ. Από αυτό πληρώνονται όλα. Και τι σημαίνει αυτό; Ότι όταν εγκρίνεται η χρηματοδότηση, τη στέλνουμε για να εκτελεστεί ένα έργο. Από κει και πέρα λειτουργεί ο νόμος περί δημόσιων συμβάσεων, ο ν.4412, και προφανώς με το νόμο αυτό κρίνονται και τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί το υπουργείο Οικονομικών, όταν αποστέλλει χρήματα να είναι υπεύθυνο, αν παραδείγματος χάριν ένας δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Καταλάβατε;» ρώτησε ο κ. Παπαθανάσης τους υπογράφοντες την πρόταση δυσπιστίας.

Τόνισε μάλιστα ότι δεν παραποιήθηκε κανένα κείμενο. «Και μάλιστα, ποια ήταν η έκπληξη; Είπατε ότι ανακαλύψατε κάτι. Θα σας γυρίσω πίσω στην πρόταση δυσπιστίας πέρυσι. Κατατέθηκαν όλα τα έγγραφα εκεί. Και μάλιστα είπε η κυρία Κωσταντοπούλου ότι, επειδή αυτά τα έγγραφα κατατέθηκαν 12 η ώρα, ότι ήρθαμε "εν κρυπτώ" να καταθέσουμε τα έγγραφα. Δηλαδή, τώρα εδώ που μιλάμε εμείς (σ.σ. στις 2πμ) μιλάμε εν κρυπτώ! Αυτό μας είπε. Και τα κατέθεσα και δεύτερη φορά στα πρακτικά της Βουλής στην επίκαιρη ερώτηση της» πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης και συνέχισε: «Το διακύβευμα δεν είναι να αναμετρηθούμε μαζί σας. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μάθει την αλήθεια ο ελληνικός λαός. Διότι τον έχετε εγκλωβίσει σε ένα φαύλο κύκλο ψεμάτων και διχασμού [. . .] Γι' αυτό λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να θεραπεύσουμε τις διαχρονικές παθογένειες. Αυτή είναι υποχρέωσή μας και αυτό θα κάνουμε. [. . .] Εμείς πιστεύουμε ότι η κοινωνία έχει δίκαιη απαίτηση να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις χωρίς καμία καθυστέρηση. Θα συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας προοπτική και θα συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο. Αυτή η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο θα παρουσιαστεί και πάλι ισχυρή, γι'αυτό λοιπόν καταψηφίζουμε την πρόταση σας, καταψηφίζουμε την πρόταση δυσπιστίας της "συμμαχίας τον προθύμων", και θα συνεχίσουμε το έργο για την Ελλάδα που αξίζει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρ. Γιαννούλης ρώτησε τον κ. Παπαθανάση εάν «γνωρίζατε όταν υπογράφατε ή όταν υπέγραφε ο κ. Τσακίρης την αρχική χρηματοδότηση, ότι πρόκειται για μία παράνομη πράξη;» Επίσης, ρώτησε εάν μετά την έγκριση της χρηματοδότησης, και την παράταση, «είναι σε γνώση σας, μέχρι να έρθει και η δικαστική επικύρωση του παράνομου της πράξεως, ότι αυτό αποτελεί προϊόν συναπόφασης ενός συντονιστικού συμβουλίου στο οποίο συμμετέχει και το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, ο κύριος Τριαντόπουλος;»

Ανταπαντώντας, ο κ. Παπαθανάσης είπε: «Ή έχουμε νόμους στη χώρα ή δεν έχουμε. Ή έχουμε Δικαιοσύνη στη χώρα ή δεν έχουμε. Δεν έχουμε δικαιοσύνη και νόμους "α λα καρτ". Τι με ρωτάτε; Σας σέβομαι αλλά θα το πω. Λέτε όλη μέρα εδώ, οι της αντιπολίτευσης, ότι υπέγραψα την ένταξη. Είναι ή δεν είναι ψέμα; Απαντήστε μου κ. Γιαννούλη εδώ και τώρα. Είναι ή δεν είναι ψέμα; Εάν είσαστε έντιμος σηκωθείτε και απαντήστε σε αυτό. Να το ακούσει η ολομέλεια. Περιμένω την απάντηση σας, εάν είναι ψέμα ή δεν είναι αυτό που ακούγεται όλη μέρα εδώ. Σας είπα κάτι. Μέσα στην απόφαση είναι λέξη προς λέξη, ό,τι ακριβώς ζήτησε η περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα λεφτά πήγανε, και από κει και πέρα η Δικαιοσύνη θα ελέγξει, όπως είπαμε. Δικαιοσύνη "α λα καρτ" δεν τη δεχόμαστε. Εμείς εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη» επανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ν. Παπαθανάσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.