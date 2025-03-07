«Κατηγορώ» στην Αντιπολίτευση ότι επιδιώκει να προκαλέσει αστάθεια στη χώρα, με όχημα την τραγωδία των Τεμπών και εκμεταλλευόμενη την καθολική απαίτηση για απόδοση Δικαιοσύνης, απηύθυνε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα, τόνισε, ότι αυτό συμβαίνει σε μια συγκυρία που η πολιτική σταθερότητα, οι στοιχειώδεις συναινέσεις, σε θέματα όπως αυτό των ασφαλών σιδηροδρομικών μεταφορών, ώστε να μην συμβεί «ποτέ ξανά» παρόμοια τραγωδία, είναι κεντρικό ζητούμενο.

«Η αντιπολίτευση προχωρά σε κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, σε μια χρονική περίοδο που όλος ο πλανήτης βιώνει την μεγαλύτερη αναταραχή εδώ και δεκαετίες» ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι «δεν αφορά αυτό τους Έλληνες» ότι ασφαλώς και μας αφορά. Διότι - εξήγησε - βιώνουμε μία περίοδο, όπου οι συμμαχίες, τα σταθερά σημεία αναφοράς και το σύστημα γεωπολιτικής ισορροπίας δεκαετιών, αμφισβητούνται, διακυβεύονται και δοκιμάζονται πραγματικά, σε μια περίοδο, όπου απειλείται αυτή η ίδια η παγκόσμια ειρήνη, και η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει, μέσα σε κρίσιμες συνθήκες για το μέλλον της.

«Μετατρέπει σε ακραία πολιτική αντιπαράθεση μια υπόθεση που θα έπρεπε να ενώνει όλους τους Έλληνες και το κάνει στοχοποιώντας τη Δικαιοσύνη, τη μόνη αρμόδια δηλαδή για να διαλευκάνει την υπόθεση» τόνισε και αναφέρθηκε στα συλλαλητήρια επισημαίνοντας ότι όλος αυτός ο κόσμος δεν κατέβηκε με μόνο το σύνθημα να πέσει η κυβέρνηση, αλλά ζητώντας να διορθωθούν οι διαχρονικές παθογένειες, να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν. «Με αυτό το αίτημα η κυβέρνηση ασφαλώς και συμφωνεί και δεν είναι απέναντι στην κοινωνία που το ζητά» είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος και υπογράμμισε ότι σήμερα θα έπρεπε να συζητούμε τι έφταιξε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην τα ξαναζήσουμε και να διευκολύνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της, αντί να καλλιεργούμε συστηματικά κλίμα αμφισβήτησής της.

Απευθυνόμενος προς τα έδρανα της Αντιπολίτευσης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, την κατηγόρησε ότι διάλεξε αυτόν τον δρόμο, απεναντίας προς την κυβέρνηση που αγωνίζεται να λύνει προβλήματα χωρίς πάντα να τα καταφέρνει, αφού καμία κυβέρνηση δεν είναι αλάνθαστη, αλλά γεγονός είναι ότι έχει παραχθεί σημαντικό έργο και η χώρα έχει πάει μπροστά.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, έκανε αναφορά στην τετραετή θητεία του στο υπουργείο Εθνικής 'Άμυνας, κατά την οποία έγινε πολύ συστηματική προσπάθεια για να γίνει η Ελλάδα πιο ισχυρή στη διεθνή σκηνή. Ιδιαίτερη μνεία, μεταξύ των άλλων, έκανε στο εξοπλιστικό πρόγραμμα «το οποίο έδωσε νέα ορμή και νέο ηθικό στις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας» και την συνδιαμόρφωση της ατζέντας για την ευρωπαϊκή άμυνα, που τώρα είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας για το μέλλον της και την ασφάλειά της. «Αυτές τις μέρες ο πρωθυπουργός πρωταγωνίστησε καταθέτοντας προτάσεις που πλέον μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Αυτό το έργο δεν διαγράφεται και δεν απαξιώνεται από κανέναν άκαπνο κριτή, κανέναν που αισθάνεται άνετα στην πολυτέλεια της εκ του ασφαλούς κριτικής χωρίς το θάρρος ανάληψης δύσκολης ευθύνης και λήψης δύσκολων αποφάσεων», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο που γίνεται σήμερα στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τόνισε ότι η δουλειά συνεχίζεται σε ένα πολύ απαιτητικό και περίπλοκο πεδίο με γεωπολιτικές αβεβαιότητες που φέρνουν επιπλέον πιέσεις στις μεταναστευτικές ροές, αλλά και με ένα σύστημα υποδοχής και ασύλου, που αυτή η κυβέρνηση οικοδόμησε εκεί που δεν υπήρχε τίποτα σχεδόν πριν από λίγα χρόνια, ώστε η χώρα να μπορεί να αντέξει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.