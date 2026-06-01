Δωρεάν διακοπές σε αυτό το νησί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να κάνετε 

Το να ζεις μια ξέγνοιαστη ζωή σε ένα ονειρεμένο νησί στην Ελλάδα και απλώς να αφήνεις το μυαλό σου να χαλαρώσει - αυτό είναι πλέον δυνατό στη Σύρο, αλλά μόνο υπό μία προϋπόθεση: πρέπει να αγαπάς τις γάτες.

Ο οργανισμός για την προστασία των ζώων «Syroscats» αναζητά εθελοντές ηλικίας 25 ετών και άνω. «Καλωσορίζουμε εθελοντές – άτομα ή ζευγάρια – που είναι σε φόρμα, ώριμοι, υγιείς και ανεξάρτητοι», γράφει.

Σε αντάλλαγμα, πρέπει να αγαπάτε τις γάτες και να είστε προετοιμασμένοι να τις φροντίζετε για τουλάχιστον ένα μήνα, περίπου πέντε ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

«Εάν έχετε εκπαίδευση ή εμπειρία ως βοηθός κτηνιάτρου ή εμπειρία με άγριες γάτες, είστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι, αλλά θα χαρούμε να ακούσουμε νέα από όλους τους λάτρεις των γατών, αρκεί να είστε πρόθυμοι να λερώσετε τα χέρια σας, να είστε αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι και να μπορείτε να εμφανίζεστε εγκαίρως», γράφει η οργάνωση.

Ένα ονειρεμένο νησί

Η καρδιά του νησιού είναι η πόλη της Ερμούπολης, η οποία δεν μοιάζει με παραδοσιακό ψαροχώρι αλλά περισσότερο με ένα κομψό λιμάνι του 19ου αιώνα, σημειώνει το Euronews.

Μεγάλες πλατείες, μεγαλοπρεπείς μεζονέτες, μαρμάρινες σκάλες και ένα εντυπωσιακό δημαρχείο υπενθυμίζουν ότι η Σύρος ήταν κάποτε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Ελλάδας.

Η Σύρος είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά νησιά των Κυκλάδων και θεωρείται σε μεγάλο βαθμό παρθένο. Δεν είναι ένας τυπικός προορισμός για πάρτι όπως η Μύκονος. Όσοι αναζητούν αυθεντικότητα και ηρεμία μπορούν να επισκεφθούν καφετέριες και εστιατόρια που συχνάζουν και οι ντόπιοι –συχνά σε λογικές τιμές.

Όποιος θέλει να ζήσει την πραγματική, καθημερινή ελληνική ζωή θα βρει τον παράδεισό του εδώ, καταλήγει το δημοσίευμα του Euronews.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.