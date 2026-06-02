Πλεύρης: Κράτηση και κέντρα επιστροφών θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τις μεταναστευτικές ροές

Την εκτίμηση ότι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τις επιστροφές θα ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των απελάσεων και θα συμβάλει στην αποτροπή νέων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη εξέφρασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει πρόσθετα μέτρα, εφόσον παρατηρηθούν αυξημένες αφίξεις.

Ειδικότερα, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι ο κανονισμός για τις επιστροφές «εγγυάται πιο γρήγορες απελάσεις», επισημαίνοντας ότι οι κόμβοι επιστροφών (return hubs), αλλά και η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η κράτηση αποτελεί πλέον τον κανόνα, αναμένεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα για τη διαχείριση πιθανών αυξημένων ροών, σημειώνοντας ότι «όποτε υπάρχουν αυξημένες ροές, θα παίρνουμε και τα κατάλληλα μέτρα, πάντοτε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

«Απόλυτος γνώμονας είναι η προστασία της ελληνικής επικράτειας και των Ελλήνων πολιτών», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πηγή: skai.gr

