Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στην Πατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας.

Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο επιρρίπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη.

Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.