Της Έλενας Γαλάρη
Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στην Πατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας.
Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο επιρρίπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη.
Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.