Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των 3 κατηγορούμενων - Τι υποστήριξε

Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο επιρρίπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη

Δικαστήριο

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στην Πατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. 

Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο επιρρίπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη.

Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: πυροβολισμοί Πατήσια
