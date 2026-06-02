Συνολικά 45 μαχαιριές, με γρήγορα και συνεχόμενα πλήγματα, φαίνεται πως δέχθηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τα σοκαριστικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της με τα θανατηφόρα να είναι τα δύο στο στήθος και το ένα στην πλάτη, ενώ αρκετά τραύματα εντοπίστηκαν, επίσης, σε λαιμό και σαγόνι.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση τις περισσότερες μαχαιριές τις δέχθηκε η 39χρονη ενώ ήταν στο πάτωμα.

Σημειώνεται πως η στυγερή δολοφονία της 39χρονης μητέρας διαπράχθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά τους στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια 6 και 10 ετών. Μάλιστα το γεγονός πως τα παιδιά φέρονται να μην αντιλήφθηκαν τίποτε από όσο συνέβαιναν μέσα στο σπίτι, προκαλεί προβληματισμό στις αρχές και γι' αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Προς το παρόν τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου της Καλαμάτας αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως στη συνέχεια μεταφερθούν στην αδερφή του θύματος.

Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος

Ο 41χρονος άνδρας ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή, ωστόσο φέρεται να υποστηρίζει πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, λέγοντας, πως άνοιξε τα μάτια του και είδε τη γυναίκα του από πάνω του με ένα μαχαίρι.

Εχθές ο δράστης είχε ισχυριστεί, στους αστυνομικούς, ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του, ενώ ανάμεσά τους ακολούθησε και πάλη. Βέβαια, ο ιατροδικαστής στην πρώτη αυτοψία, χαρακτήρισε τις μαχαιριές της γυναίκας ως «σκληρές και βαθιές».

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έμενε στον δεύτερο όροφο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας που διαπράχθηκε η δολοφονία, στο κέντρο της Καλαμάτας, για τα τελευταία τρία χρόνια. Μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος γείτονες ανέφεραν πως οι καυγάδες ήταν συχνοί ανάμεσα στο ζευγάρι.

Ο 41χρονος φέρεται ζήλευε παθολογικά την άτυχη 39χρονη και την κατηγορούσε για εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα σε έναν από τους καυγάδες ακούστηκε η άτυχη 39χρονη να λέει ότι την χτυπά με τη ζώνη του. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία επίσημη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

