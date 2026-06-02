Δίνει μάχη με τον καρκίνο ο τεράστιος Κένι Νταλγκλίς

Ο Κένι Νταλγκλίς επιβεβαίωσε πως ακολουθεί θεραπεία για τον καρκίνο. Ο 75χρονος Σκωτσέζος, θρύλος της Σέλτικ και της Λίβερπουλ με την οποία κατέκτησε τίτλους ως παίκτης και προπονητής, ζήτησε από τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του.

«Όπως έδειξε η ακούσια ανάρτησή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποβάλλομαι αυτή τη στιγμή σε θεραπεία για καρκίνο. Σε αντίθεση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, η θεραπεία μου πηγαίνει καλά. Ιδανικά, αυτή η ιστορία θα είχε παραμείνει ιδιωτική, γιατί έτσι πρέπει να είναι, αλλά η τεχνολογική μου αδεξιότητα με ανάγκασαν να το δημοσιοποιήσω. Προφανώς δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα, οπότε θα το εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστό το απόρρητο της οικογένειάς μου και του εαυτού μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ το υπέροχο ιατρικό προσωπικό που έχει δείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς, πολλούς άλλους», ανέφερε ο ίδιος σε μήνυμά του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.