Άγρια κόντρα Φλωρίδη – Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ έγινε παρακολούθημα των θρυψάλων του ΣΥΡΙΖΑ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρή σύγκρουση με εκρηκτικούς διαλόγους και προσωπικούς χαρακτηρισμούς σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή το δημοσίευμα για το e-mail Τριαντόπουλου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε αύριο ο πρωθυπουργός να δείξει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος, τονίζοντας πως «αν του έχει μείνει στοιχειώδης ευπρέπεια και αξιοπιστία να παρουσιάσει στη Βουλή των Ελλήνων το επίμαχο στοιχείο γιατί εμείς πιστεύουμε ότι εκτέλεσε “αποστολή Μητσοτάκη” ο κ. Τριαντόπουλος».

Σηκώνοντας το γάντι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διερωτήθηκε γιατί δεν ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση εκλογές. «Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, που θέλετε να φύγει; Έχετε συνταγματικό τρόπο; Τι υπονοείτε; Μιλάτε διαρκώς για προοδευτική πλειοψηφία που θα σχηματίσετε κυβέρνηση όταν φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν πρέπει κάποιος να σηκώσει το χεράκι και να πει εγώ θα είμαι ο πρωθυπουργός; Να πει είμαι ο επόμενος, Έχουμε 4 αρχηγούς που υπέγραψαν την πρόταση δυσπιστίας και κανείς δεν σηκώνει το χεράκι να πει είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός», είπε ο κ. Φλωρίδης, ασκώντας δριμεία επίθεση στα κόμματα που συνυπέγραψαν την πρόταση δυσπιστίας. «Αλλά σε αυτούς τους 4 αρχηγούς για να δούμε τι είναι; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 1, εκείνοι που κράτησαν την επίσημη ονομασία, ο ΣΥΡΙΖΑ2 που λέγεται Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ 3 η κ. Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ 4 του κ. Κασσελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ 5 που είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ 6 οι βουλευτές που πήγαν στο ΠΑΣΟΚ». «Εσείς δεν ανέχεστε και δεν αντέχετε ο ένας τον άλλο, και θέλετε να πείσετε ότι με αυτά τα κομμάτια και θρύψαλα θα κυβερνήσετε την Ελλάδα;» διερωτήθηκε επιτιθέμενος στη Χαριλάου Τρικούπη: «Το ΠΑΣΟΚ έγινε παρακολούθημα των θρυψάλων του ΣΥΡΙΖΑ».

Απαντώντας, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Η ιστορία του έθνους είχε 400 χρόνια οθωμανικής κατάκτησης. Εκείνη την περίοδο ήταν γνωστά τα γενιτσαρικά τάγματα που για να αποδείξουν στον σουλτάνο ότι ήταν πιστοί έκαναν σφαγές. Και σήμερα σε αυτή τη Βουλή υπάρχουν γενιτσαρικά τάγματα, κ. Φλωρίδη. Να μιλάτε εσείς με τέτοια λόγια για το κόμμα που σας ανέδειξε; Όταν το κόμμα μας κράτησε την Ελλάδα όρθια, εσείς που ήσασταν; Υπηρετείτε εκείνους που σας έλεγαν προδότη». Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι ζητά την πτώση της κυβέρνησης και την προσφυγή στις κάλπες αλλά με θεσμικό τρόπο και όχι στα τηλεοπτικά στούντιο, ενώ επέμεινε στην ανάγκη να παραστεί αύριο ο πρωθυπουργός και να καταθέσει στην Βουλή το email Τριαντοπούλου.

Ο Γιώργος Φλωρίδης υπενθύμισε πως όταν εκείνος διαφώνησε με το ΠΑΣΟΚ, παρέδωσα την έδρα μου γιατί άνηκε στη Χαριλάου Τρικούπη και συνέχισε «Με αυτούς που θέλετε να συνεργαστείτε, έχουν δημιουργήσει κοινοβουλευτικές ομάδες παίρνοντας έδρες και έφυγαν από το κόμμα που τους εξέλεξε». «Την δική μου στάση την υποστηρίζω με την πράξη μου, σας θυμίζω ότι το ΠαΣοΚ το 2012 συγκρότησε κυβέρνηση με τη ΝΔ και σώθηκε η χώρα. Την έχετε διαγράψει αυτή την ιστορία, εγώ όμως τη τιμώ», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.