Πλαστικές επεμβάσεις: Από το «τέλειο» σώμα στη μετάνοια - Οι τάσεις που γύρισαν μπούμερανγκ

Οι πλαστικές επεμβάσεις δεν ακολουθούν μόνο την ιατρική εξέλιξη. Συχνά ακολουθούν και τις τάσεις. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν το απόλυτο ζητούμενο, λίγα χρόνια αργότερα μπορεί να μοιάζει υπερβολικό, ξεπερασμένο ή απλώς ξένο προς το πρόσωπο και το σώμα ενός ανθρώπου.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν η απόφαση λαμβάνεται βιαστικά, υπό την πίεση των social media, μιας viral τάσης ή μιας εικόνας που υπόσχεται άμεση μεταμόρφωση, χωρίς όμως να εξηγεί τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επιλογή σε βάθος χρόνου.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που προκαλούν συχνά δυσαρέσκεια εκ των υστέρων βρίσκεται και το filler κάτω από τα μάτια, το λεγόμενο «tear trough filler». Παρουσιάζεται συχνά ως μια γρήγορη λύση για τους μαύρους κύκλους ή την όψη κούρασης, όμως η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Με την πάροδο του χρόνου, το filler μπορεί να δημιουργήσει πρήξιμο ή ακόμη και μια γαλαζωπή απόχρωση κάτω από το δέρμα. Έτσι, για ορισμένους ασθενείς, η αρχική «μικρή διόρθωση» εξελίσσεται τελικά σε μια πιο σύνθετη διαδικασία αποκατάστασης, που συχνά ξεκινά με τη διάλυση του υλικού.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια και η αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα, γνωστή ως «buccal fat removal». Η επέμβαση έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τα social media, καθώς υπόσχεται πιο έντονα ζυγωματικά και πιο «σμιλεμένο» πρόσωπο. Ωστόσο, οι γιατροί επισημαίνουν ότι το λίπος στην περιοχή αυτή συμβάλλει στη νεανική πληρότητα του προσώπου. Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να δείχνει εντυπωσιακό στα 25, ενδέχεται να κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πιο άδειο ή πιο αυστηρό στα 40 ή στα 45, όταν έτσι κι αλλιώς αρχίζει η φυσική απώλεια όγκου.

Αντίστοιχα, η μεταφορά ή η αφαίρεση λίπους στο πρόσωπο και στο σώμα δεν έχει πάντα σταθερή συμπεριφορά στον χρόνο. Το λίπος είναι ζωντανός ιστός και μπορεί να επηρεαστεί από μεταβολές στο βάρος, ορμονικές αλλαγές ή τη φυσική διαδικασία της γήρανσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα αποτέλεσμα που αρχικά δείχνει αρμονικό μπορεί, με τα χρόνια, να αλλάξει με τρόπο που ο ασθενής δεν είχε προβλέψει.

Στη λίστα των επεμβάσεων που έχουν περάσει από την υπερβολική δημοφιλία στη φάση της επανεκτίμησης βρίσκεται και το BBL, δηλαδή το «Brazilian butt lift». Για μεγάλο διάστημα οι έντονες καμπύλες και οι υπερμεγέθεις γλουτοί ήταν κυρίαρχη τάση, ιδιαίτερα στην αμερικανική ποπ κουλτούρα. Πλέον, αρκετοί ασθενείς ζητούν πιο φυσικές αναλογίες και πιο ισορροπημένο περίγραμμα. Οι γιατροί τονίζουν ότι η συγκεκριμένη επέμβαση χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και σωστή τεχνική, καθώς δεν πρόκειται για μια απλή αισθητική παρέμβαση χωρίς ρίσκο.

Η αλλαγή στις τάσεις φαίνεται και στις επεμβάσεις που σχετίζονται με το βλέμμα. Το λεγόμενο «fox eye look», με πιο ανασηκωμένα μάτια και φρύδια, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές τα προηγούμενα χρόνια, συχνά με σταρ να χρησιμοποιούνται ως έμπνευση. Όταν όμως το αποτέλεσμα είναι υπερβολικά τραβηγμένο, μπορεί να αλλοιώσει τη φυσική ανατομία του ματιού και να δείχνει σκληρό ή αφύσικο με το πέρασμα του χρόνου.

Συχνές είναι και οι αναθεωρήσεις που αφορούν τα ενθέματα στήθους . Η σημερινή τάση δείχνει να απομακρύνεται από τα πολύ μεγάλα μεγέθη και να στρέφεται σε πιο διακριτικά, φυσικά αποτελέσματα. Πολλές γυναίκες επιλέγουν πλέον μικρότερα ενθέματα, αντικατάσταση ή και αφαίρεση, είτε για αισθητικούς λόγους είτε επειδή δεν θέλουν τη μακροχρόνια συντήρηση που μπορεί να απαιτείται. Η αφαίρεση, πάντως, δεν είναι πάντα απλή υπόθεση, καθώς το δέρμα και οι ιστοί έχουν ήδη προσαρμοστεί στο μέγεθος του ενθέματος και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται επιπλέον διορθωτικές παρεμβάσεις.

Ακόμη και η ρινοπλαστική, μία από τις πιο διαδεδομένες πλαστικές επεμβάσεις, δεν εξαιρείται από το φαινόμενο των αναθεωρήσεων. Δεν πρόκειται πάντα για μετάνοια, αλλά συχνά για την ανάγκη ενός πιο φυσικού αποτελέσματος. Παλαιότερα, αρκετοί ζητούσαν μια εμφανώς «φτιαγμένη» μύτη, μικρή και απόλυτα συμμετρική. Σήμερα, όλο και περισσότεροι ασθενείς θέλουν να διατηρήσουν στοιχεία της φυσικής τους εικόνας, προκειμένου το πρόσωπο να μη χάσει την ταυτότητά του.

Ο κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι οι προσδοκίες. Τα social media έχουν κάνει τις αισθητικές παρεμβάσεις να φαίνονται πιο απλές, πιο γρήγορες και πιο αναστρέψιμες από όσο είναι στην πραγματικότητα. Μια φωτογραφία, ένα φίλτρο, ένα trend ή η εικόνα ενός διάσημου προσώπου δεν μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή οδηγό για μια επέμβαση που θα αλλάξει το πρόσωπο ή το σώμα ενός ανθρώπου για χρόνια.

Οι ειδικοί επιμένουν ότι η σωστή ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε επέμβαση είναι κρίσιμη. Ο ασθενής χρειάζεται να γνωρίζει όχι μόνο τι μπορεί να πετύχει, αλλά και τι μπορεί να πάει στραβά, πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα, τι συντήρηση απαιτείται και πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διόρθωση αν αλλάξει γνώμη. Η πλαστική χειρουργική δεν είναι απαραίτητα το πρόβλημα. Η βιαστική απόφαση, όμως, μπορεί να γίνει.

