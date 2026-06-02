Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν έχει ήδη ραγίσει και στο τέλος θα καταρρεύσει

Την εκτίμηση ότι το σημερινό καθεστώς του Ιράν έχει ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα και τελικά θα καταρρεύσει εξέφρασε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ας γνωρίζει κάθε εχθρός που σχεδιάζει εναντίον του Ισραήλ ότι τα σχέδιά του θα αποτύχουν και το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι εξαιρετικά βαρύ. Το Ιράν έχει ήδη πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος τρόμου στο Ιράν έχουν ραγίσει. Δεν θα επιστρέψει ποτέ σε αυτό που ήταν και, σας λέω, στο τέλος θα πέσει», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την τελετή αποχώρησης του απερχόμενου επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Νετανιάχου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Ιράν και τον Λίβανο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.