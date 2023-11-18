«Πρώτος και κύριος στόχος μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ να νικήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές, δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημειώνει ότι έως τότε «οφείλουμε να συγκροτήσουμε την αναγκαία κοινωνική συμμαχία που θα μας ξαναφέρει σε θέση νικητή». Σε ερώτηση για το αν πρέπει να βρεθεί τρόπος συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει βαθιά στην ανάγκη συνεργασίας και συμπόρευσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων και ότι θέλει κοινές πρωτοβουλίες (Τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια και αισχροκέρδεια, κοινωνική ασφάλιση και δίκαιη φορολόγηση, υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου). Τονίζει ότι «έτσι χτίζονται οι συγκλίσεις, στη βάση πολιτικού περιεχομένου και όχι εκλογολογίας», για να σχολιάσει πως ελπίζει «η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. να ξεπεράσει την πολιτική της δυσκαμψία και να θέσει κι αυτή ως προτεραιότητα την υπεράσπιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας, αντί για μικροπολιτικούς στόχους».

Τονίζει ότι ο στόχος για τις ευρωεκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα «που θα σημάνει την επιστροφή του ως ηγετικής δύναμης της αριστερής και προοδευτικής παράταξης στο πολιτικό σκηνικό», «που θα επισφραγίσει την ανασυγκρότησή μας και θα μας δώσει την αναγκαία ώθηση για να απαλλάξουμε τη χώρα από την κυβέρνηση και το σύστημα εξουσίας της Δεξιάς το συντομότερο δυνατό». Προσθέτει ότι οι στόχοι θα προσδιοριστούν συλλογικά «και συλλογικά θα κριθούμε για το αν θα τους επιτύχουμε ή όχι. Κι εγώ πρώτος, ως νέος πρόεδρος του κόμματος». «Πάντως, να ξέρετε ότι δεν μπήκα στη μάχη για να χάσω», τονίζει.

Ερωτηθείς για τα εσωκομματικά και αν εκτιμά ότι έχει κλείσει ο κύκλος αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση της «Ομπρέλας», ο κ. Κασσελάκης υπογραμμίζει: «Δική μου επιθυμία είναι να οικοδομήσουμε όλοι και όλες μαζί ένα νέο "εσωκομματικό σύμφωνο συμβίωσης" που να ενισχύει τη μεταξύ μας ενότητα με κανόνες σεβαστούς απ' όλους και κοινή βούληση για αξιόπιστη δημόσια έκφραση του κόμματος».

Προσθέτει ότι οι συνεδριακές αποφάσεις είναι η πολιτική ύλη της ενότητας και πως ταυτόχρονα χρειάζεται και ομοψυχία, ενώ δηλώνει αποφασισμένος να δουλέψει για όλα αυτά όπως και να αξιοποιήσει «όλα τα στελέχη που επιθυμούν να εργαστούν για την επιτυχία των συλλογικών μας στόχων». «Άρα λοιπόν εύχομαι και ελπίζω να μην υπάρξουν άλλοι που θα μιμηθούν το παράδειγμα της "Ομπρέλας". Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας και η καθεμία θα κριθεί από την Ιστορία με βάση τις επιλογές και τις αποφάσεις του», τονίζει. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει ότι μπορεί και θέλει να συνυπάρξει με όλους όσοι επιθυμούν να λειτουργήσουν όπως περιέγραψε παραπάνω στο πλαίσιο του κόμματος.

Ο κ. Κασσελάκης ρωτήθηκε για τους υψηλούς τόνους της πρωτολογίας του στην Κεντρική Επιτροπή, αναφέροντας ότι «κατέδειξα την υποκρισία και τον παραλογισμό που χαρακτήρισε τα έργα και τις ημέρες κορυφαίων στελεχών της "Ομπρέλας" πριν αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.» και πως «οι ίδιοι άνθρωποι που σχεδίαζαν τη διάσπαση εδώ και καιρό, επιχείρησαν μια δολοφονία χαρακτήρα από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου…». Προσθέτει ότι πέραν της φόρτισης του, υπάρχει και η αποφασιστικότητα «να μην ξαναζήσουμε τέτοιες ανθρωποφαγικές και διαλυτικές καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.».

«Τα πολιτικά προβλήματα δεν λύνονται με ύβρεις, κατάρες και προσωπικές επιθέσεις», αναφέρει ερωτηθείς σχετικά με την όξυνση της εσωκομματικής έντασης λόγω της τοξικότητας στα social media. Σημειώνει ότι δεν τον εκφράζει αυτή η τοξικότητα και πως θέλει οι όποιες πολιτικές διαφορές να λύνονται συντεταγμένα στα όργανα του κόμματος. Σχολιάζει ότι «η μελλοντική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν θα κριθεί από ‘εμφύλιους πολέμους' στα social media, αλλά από το πόσο σοβαρά και συλλογικά θα εργαστούμε από αύριο για την αναγκαία ανασυγκρότηση του κόμματος και του χώρου μας».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι φυσικά κι έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και θα συνεχίζει να μιλά μαζί του. «Ζητώ και θα ζητώ πάντα τη γνώμη του με βάση τις πλούσιες εμπειρίες του και την πολιτική του σκέψη. Έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε μια σχέση αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης», προσθέτει.

Αναφορικά με εσωκομματικές επικρίσεις που δέχτηκε για την ομιλία του στον ΣΕΒ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι, όσοι κριτικάρουν, απομονώνουν την αναφορά του στο κεφάλαιο και στα stock options, «ξεχνώντας» την υπόλοιπη ομιλία του και την έμφαση που έδωσε «στην ανάγκη σεβασμού και διεύρυνσης των εργασιακών δικαιωμάτων και της δημιουργίας καλών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές». Προσθέτει ότι στον Economist επανέλαβε πάγιες θέσεις του κόμματος για την εργασία και τη δίκαιη, βιώσιμη, συμπεριληπτική ανάπτυξη. Σχολιάζει ότι «όσοι έχουν βαλθεί να με παρουσιάζουν ως νεοφιλελεύθερο, προκειμένου να ‘δικαιολογήσουν' πολιτικά την από καιρό δρομολογημένη διάσπαση που υλοποιούν σήμερα, θα αποτύχουν οικτρά, γιατί πολύ απλά έχουν αντίπαλό τους την πραγματικότητα» που είναι ότι ηγείται «μιας παράταξης που θέλει και θα παλέψει να ξαναγίνει κυβερνώσα Αριστερά, με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά της στις κοινωνικές ανάγκες, με σύγχρονη, αποτελεσματική λειτουργία και με ξεκάθαρο λόγο και προγραμματικές θέσεις».

Σχετικά με τη θέση του για αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι θέλει «να φτιάξουμε όλοι και όλες μαζί ένα κόμμα που θα ακούει την κοινωνία και θα είναι ελκυστικό για την κοινωνική πλειοψηφία». Προσθέτει ότι «η ανάγκη για αδιαμεσολάβητη επαφή και επικοινωνία με τον κόσμο δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο του κόμματος, αλλά όλα τα στελέχη των οργάνων του…» και πως «όταν χάνεται αυτή η επαφή και αλληλεπίδραση, τότε αδυνατούμε να ‘διαβάσουμε' σωστά τις κοινωνικές διεργασίες και άρα να εκτιμήσουμε σωστά τι πρέπει να κάνουμε. Και τότε είναι που χάνουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου».

