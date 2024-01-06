ΚΚΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Μπλίνκεν: Κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα

«Στο φόντο της εξελισσόμενης γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ, των ορατών κινδύνων γενίκευσης της σύγκρουσης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, του μακελειού στην Ουκρανία και των ΝΑΤΟϊκών διευθετήσεων που δρομολογούνται στα ελληνοτουρκικά, η συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν στόχο έχει την αναβάθμιση της εμπλοκής της Ελλάδας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Όπως φαίνεται, κομμάτι αυτών των επικίνδυνων σχεδιασμών είναι και η κούρσα των εξοπλισμών σε Ελλάδα και Τουρκία, που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, όπως αποδεικνύεται περίτρανα αυτές τις μέρες με την αποστολή μιας ακόμα φρεγάτας στο "στόμα του λύκου", χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για εξοπλισμούς που, με ευθύνη της κυβέρνησης ΝΔ αλλά και των άλλων κομμάτων που ψήφισαν τις λεγόμενες «αμυντικές δαπάνες», θα κληθεί να χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός.

Συνεπώς, οι αναφορές για τις "πιο ισχυρές από ποτέ" σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, στην πραγματικότητα σημαίνουν ότι οι κίνδυνοι για τον λαό, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι μεγαλύτεροι από ποτέ».

«Τώρα απαιτείται να δυναμώσει η επαγρύπνηση και η εναντίωση του λαού μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να δυναμώσει η πάλη για την επιστροφή των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να μην πραγματοποιηθεί καμία νέα αποστολή, για το κλείσιμο των βάσεων των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, για να πάψει να χρησιμοποιείται το ελληνικό έδαφος ως πολεμικό ορμητήριο σε βάρος άλλων λαών» τονίζει, καταλήγοντας, η ανακοίνωση του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

