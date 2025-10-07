Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε σήμερα τη λήξη της απεργίας πείνας, δηλώνοντας ότι τα αιτήματά του ικανοποιήθηκαν. Το ΚΚΕ σημειώνει πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα του αγώνα του Πάνου Ρούτσι, των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της ευρείας συμπαράστασης από τον λαό και τη νεολαία. Σύμφωνα με το κόμμα, η πίεση αυτή οδήγησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη δικαιοσύνη να αλλάξουν στάση, αποδεχόμενοι τα δίκαια αιτήματα.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ υπογραμμίζει πως απαιτείται επαγρύπνηση, ώστε να αποτραπούν πιθανά νέα εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας και να αντιμετωπιστούν όλοι οι μηχανισμοί συγκάλυψης.

Το κόμμα καταλήγει ότι μόνο ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του μπορούν να διασφαλίσουν τη δικαίωση, με την ανατροπή των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα και την τιμωρία όλων των ενόχων, ανεξαρτήτως θέσης.

