Μετά από 23 μέρες ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε το τέλος της απεργίας πείνας, υπό τα χειροκροτήματα του κόσμου που ήταν μαζεμένος στο Σύνταγμα. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί και του συμπαραστάθηκαν όλες αυτές τις μέρες. «Τους ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσανε. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, είναι ένας κοινός αγώνας και συνεχίζουμε ως το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω και τους γιατρούς και να κάνω ένα κάλεσμα για αύριο, 18:30 εδώ να μπορούμε να χαρούμε έστω και λίγο για τη μεγάλη νίκη που αποκτήσαμε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε πως η απεργία σταμάτησε, διότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του και πως οι οικογένειες των θυμάτων θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τον διορισμό εμπειρογνωμόνων και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους.

H Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι «σήμερα είναι μια ημέρα της νίκης του καλού έναντι του κακού», σημειώνοντας ότι «ένας άνθρωπος με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να κερδίσει τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς».

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το τέλος της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα:

Πηγή: skai.gr

