Η ανακοίνωση αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να ενεργοποίησε εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα του πολιτικού σκηνικού, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα ενώσει όσες δυνάμεις της κεντροαριστεράς είναι πρόθυμες να συστήσουν ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, το πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει τη θετική διάθεσή ενός ποσοστού 19 με 20% των ψηφοφόρων. Με βάση τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού, το παραπάνω ποσοστό θεωρείται μία καλή βάση, προκειμένου να κινηθούν οι όποιες διεργασίες.

Εκ των πραγμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεργαστεί με πολλούς νέους στο πολιτικό σύστημα, αλλά και με αρκετούς που έχουν ήδη διαγράψει μία πορεία στα κοινά.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι «δεξαμενές» από τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να «αντλήσει» συνεργάτες;

Πρώτον, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βαδίζει πλέον με 25 συνολικά βουλευτές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις πρώτες αντιδράσεις, περισσότεροι από τους μισούς βλέπουν στον Τσίπρα μία ευκαιρία να ενωθεί η κεντροαριστερά, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Δεύτερον, η Νέα Αριστερά, με 11 βουλευτές. Λιγότεροι από τους μισούς βουλευτές έχουν εκφραστεί θετικά. Οι περισσότεροι τηρούν στάση αναμονής.

Τρίτον, τους ανεξάρτητους βουλευτές, με τον κ. Αποστολάκη να έχει ήδη εκφραστεί θετικά στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Οι «λοχαγοί« και ο «σκληρός πυρήνας»

Ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα του, έχοντας στο περιβάλλον του έναν «σκληρό πυρήνα» συνεργατών, τους «λοχαγούς», όπως αποκαλούνται ήδη.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει «κοντά του» έξι άνθρωπους. Πέντε άνδρες και μία γυναίκα, την Όλγα Γεροβασίλη, με την οποία φέρεται να μιλά σε καθημερινή βάση. Οι άλλοι πέντε είναθ ο Μιχάλης Οικονόμου, ο Βαγγέλης Καλπαδάκης, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Γιώργος Βασιλειάδης και ο Δημήτρης Λιάκος.

Τα επόμενα βήματα

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Το χρονικό διάστημα - και όχι η ανακοίνωση αυτή καθ' εαυτή- αιφνιδίασε την πολιτική σκηνή. Όλοι το περίμεναν, αλλά όχι τόσο σύντομα.

Η επόμενη ημέρα είναι επίσης απρόβλεπτη ως προς τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Κανείς δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ακόμη και το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη σύσταση φορέα ή κόμματος, ή κάποιου εναλλακτικού σχήματος, το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα.

Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του, θα λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια, θα πραγματοποιήσει ομιλίες και θα συνεχίσει τις επαφές του. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα και οι ακριβείς προθέσεις του, είναι προς το παρόν άδηλες.





Πηγή: skai.gr

