Κικίλιας: Το 112 είναι ο αριθμός με τη διπλή χρησιμότητα που σώζει ζωές

Μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112 δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας τη χρησιμότητα του 112 και τονίζοντας ότι πρόκειται για τον «αριθμό που σώζει ζωές».

Συγκεκριμένα, ο κ. Κικίλιας αναφέρει:

«Σήμερα 11/2 είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112 ή αλλιώς ο αριθμός που σώζει ζωές και έχει διπλή χρησιμότητα. Αφενός είναι ο αριθμός που καλούμε σε όλη την Ευρώπη όταν κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και έχει δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος. Αφετέρου είναι ο αριθμός που μας προειδοποιεί με γνώμονα την πρόληψη και την ασφάλεια στέλνοντας ειδοποιήσεις. Αλλά δε μένουμε μόνο σε αυτά. Το 112 εξελίσσεται τεχνολογικά και έχει τη δυνατότητα πλέον να στέλνει ενημερώσεις για τηλεργασία, τηλεκπαίδευση και απαγόρευση κυκλοφορίας. Το 112 είναι ο αριθμός που σώζει ζωές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.