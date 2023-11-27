«Η κλιματική κρίση είναι εδώ, οι συνθήκες είναι άλλες, απαιτούνται άλλα έργα υποδομής και όλοι πρέπει να εκπαιδευτούμε από την αρχή» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, η αφορμή την κακοκαιρία Μπετίνα που χτύπησε με σφοδρότητα τη Χαλκιδική.

Ο υπουργός μίλησε για το επερχόμενο νομοσχέδιο, για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και για τις παρεμβάσεις που γίνονται με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη και στη διαχείριση φυσικών καταστροφών

Τι αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία , που έχει τεθεί ήδη δε διαβούλευση και θα ψηφιστεί στις αρχές Δεκεμβρίου

Για τις φωτιές:

- ΔΕΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ θα μπορούν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στα δάση, «χωρίς γραφειοκρατία»

- Ζώνες πυροπροστασίας 100 μέτρων γύρω από τα στρατόπεδα

- Συνεννόηση αρμόδιων φορέων για αντιπυρικές ζώνες εντός ημιαστικού-ημιδασικού ιστού, μετά από υποδείξεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας

Για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Αττική και τα αντιπλημμυρικά

«Η περιφέρεια καθάρισε τις κοίτες του Κηφισού και κάποιοι δήμαρχοι τα ρέματα δεξιά και αριστερά, στα όρια των Δήμων τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν όλοι στις οδηγίες.

Δουλειά μου είναι να προστατεύονται οι πολίτες. Θα πάω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και θα ζητήσω να ελεγχθούν όλοι όσοι δεν θέλουν να κάνουν την δουλειά τους, είτε τώρα με τα αντιπλημμυρικά έργα, είτε αργότερα για τα μέτρα κατά των πυρκαγιών.

Όσοι δήμαρχοι αδιαφορούν, βάζουν σε κίνδυνο τους πολίτες και εκεί μπαίνει η Πολιτική Προστασία» τόνισε ο Β. Κικιλιάς.



