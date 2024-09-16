Για τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, την κλιματική κρίση και το μεταναστευτικό μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Αταίριαστοι, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Καμία πυρκαγιά δεν έχει αλλάξει την εικόνα στη μάχη που έχουν δώσει οι ένστολοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές, δασάρχες, δασικοί υπάλληλοι, αυτοδιοικητικοί, μαζί με την γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Μέχρι τώρα είχαμε 4.500 ενάρξεις πυρκαγιών

Ο ίδιος δήλωσε ότι μέχρι τώρα είχαμε 4.500 ενάρξεις πυρκαγιών, πολύ πάνω από το μέσο όρο της 20ετίας, τις χειρότερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων 40 ετών σύμφωνα με τους επιστήμονές μας, ενώ τόνισε ότι είχαμε το χαμηλότερό μέσο όρο καμένης έκτασης ανά πυρκαγιά στο χειρότερο Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο από πλευράς συνθηκών που αντιμετώπισε ποτέ η χώρα από την εποχή που μετράμε».

Ο κ. Κικίλιας πρόσθεσε πως: «Πράγματι είχαμε μία μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική. Από αυτήν το 10% των εκτάσεων που κάηκε ήταν δασικό και δεν πέρασαν 20 έως και 40 για να μπει στον αστικό ιστό και ήδη μπήκε στον αστικό ιστό στα 7 λεπτά. Στα 6 λεπτά πέταγε έμφορτο εναέριο και επιχείρησε. Δεν μπόρεσε να την κατασβέσει. Στα 7,5 λεπτά ήταν εκεί οι πυροσβέστες μας, ένα λεπτό μετά μπήκε στον Βαρνάβα, γιατί αυτή ήταν η πρώτη αστική περιοχή που μπήκε η φωτιά και μετά δώσαμε μάχη να μην μπει στη Νέα Μάκρη, να μη φτάσει στον Μαραθώνα, στο Καλέντζι, στο Διόνυσο που θα καιγόταν ολοσχερώς, στο Διονυσοβουνι, στη Σταμάτα και ναι βεβαίως έφτασε τη δεύτερη μέρα στις αναζωπυρώσεις αυτών των εκτατών χιλιάδων στρεμμάτων χορτολιβαδικών κατά κύριο λόγο στα όρια των Βριλησσίων και του Χαλανδρίου και πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και πρέπει να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας».

Στην πυρκαγιά στην Αττική καμία ζώνη δεν ήταν αρκετή για τη σταματήσει

Όπως εξήγησε στην πυρκαγιά στην Αττική καμία ζώνη δεν στάθηκε αρκετή να τη σταματήσει.

Ερωτηθείς αν είμαστε έτοιμοι και θωρακισμένοι να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα τα οποία βλέπουμε τώρα στην Κεντρική Ευρώπη ο ίδιος δήλωσε:

«Καταρχάς να σας πώ ότι από το Μάτι και τους 104 συνανθρώπους μας που χάσαμε άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία και σωστά, όπως γίνεται παγκοσμίως στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κρίσεων, καλώς, πρώτα απ όλα βάζουμε την ανθρώπινη ζωή και σ’ αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά και σ’ όλη τη χώρα. Αυτό έγινε και στη φετινή αντιπυρική περίοδο και μέχρι σήμερα, ενώ πέρυσι είχαμε 1.700.000 στρέμματα, μιλάμε για 300.000 στρέμματα καμένα. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση, κυρίως ως προς την προστασία των συμπολιτών μας και δεν υποβαθμίζω ούτε τα δάση, τα οποία μπορεί να έπαθαν ζημιά, ούτε τις υλικές ζημιές των σπιτιών που αποζημιώθηκαν… Στις καταστροφές, το 2021 στη Γερμανία με 200 μιλιμέτρ νερού ανά εικοσιτετράωρο πνίγηκαν 180 άνθρωποι. Η Γερμανία δεν είχε 112. Λόγω του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει εδώ και αρκετά χρόνια και μια κουλτούρα εκκένωσης, η οποία βρέθηκε να λειτουργεί και στα πιο δύσκολα, των πιο δύσκολων».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι θα χρησιμοποιηθεί αν και εφόσον χρειαστεί και σε αυτές τις καταστάσεις ό,τι μέσα υπάρχουν προκειμένου να προστατευθούν οι συμπολίτες. Εξήγησε πως στις πυρκαγιές η εντολή (εκκένωσης) δίνεται από τους δημάρχους ή τον περιφερειάρχη ή όταν είναι υπερτοπικό το φαινόμενο από την Πυροσβεστική ενώ στις πλημμύρες «δεν είναι αυτός ο τρόπος και η πρώτη επιλογή, γιατί αν βγάλεις τους ανθρώπους στο δρόμο από τα σπίτια τους, θα κινδυνεύσουν πολύ περισσότερο.»

Σημείωσε πως «εμείς μετατρέψαμε σε ένα βράδυ τα πυροσβεστικά μας σε διασωστικά ελικόπτερα και μπορέσαμε και σώσαμε πολύ κόσμο στον Ντάνιελ» αναφέροντας πως ο Ντάνιελ είχε 800 μιλιμέτρ νερού στο 24ωρο ενώ ο Μπόρις από 200 έως 300.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως τώρα οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν και τα δύο. Πυρκαγιές στη μισή χώρα και πλημμύρες στην άλλη μισή χώρα. «Στη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα, κατά κύριο λόγο πλημμύρες και στη νότια και ανατολική κατά κύριο λόγο πυρκαγιές. Και όσο θα μπαίνουμε στον Σεπτέμβρη ενδεχομένως να δούμε και άλλα φαινόμενα. Θέλω να σας πω το εξής, εμείς θα κάνουμε ό, τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, οργανωμένα, δομημένα».

Ο ίδιος τόνισε πως θα φτιαχτεί το σχέδιο προληπτικά και στην αντιμετώπισή του. Και φυσικά πάντα υπάρχει και η αρωγή για την υποστήριξη του οποιουδήποτε έχει θέμα.

Βαθιά νυχτωμένοι αν πιστεύουν ότι θα κόβουν και ράβουν την Ευρώπη σύμφωνα με τα δικά τους θέλω ή δεδομένα

Ερωτηθείς αν θα πιεστεί κι άλλο η χώρα λόγω κλιματικής κρίσης με το μεταναστευτικό, ο κ. Κικίλιας δήλωσε πως: «τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε ως ήπειρος και ως γενικά περιοχή τεράστια θέματα με τους υδάτινους πόρους και την πρωτογενή παραγωγή. Κοινώς, από πού θα μπορούμε να αρδεύουν τα χωράφια μας και να πίνουμε νερό και για αυτό τον λόγο θα υπάρχουν διαμάχες πολύ μεγάλες μεταξύ των κρατών και βίαιες μεταναστευτικές ροές. Γιατί θα υπάρχουν πληθυσμοί ανά περιοχές της γης που δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους υδάτινους πόρους και δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Και η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί γι αυτό. Δυστυχώς, η Γερμανία, συνεπικουρούμενη από την Αυστρία και την Ολλανδία, αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο πριν μερικά χρόνια, αποφάσισαν να ακυρώσουν ουσιαστικά το Σένγκεν. Ενώ επιβάλλουν το Δουβλίνο ΙΙ, δηλαδή πρωτογενώς να μην τους ενδιαφέρει τι γίνεται στα εξωτερικά σύνορα, σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Και δεν μιλάω για την προσφυγιά, μιλάω για τους παράνομους μετανάστες που έχουν χτυπήσει κόκκινο στην Ευρώπη και ουσιαστικά τι, να τορπιλίσουν αυτό το οποίο οι ίδιοι έχουν ως ευθύνη των πολιτικών τους. Σας θυμίζω, χρειαζόντουσαν εργατικά χέρια και έφεραν με ανοικτά σύνορα και ανοιχτές διαδικασίες όχι οικογένειες προσφύγων από τον πόλεμο. αυτό είναι ένα άλλο θέμα, τους ανθρώπους αυτούς μέσα στην Ευρώπη, τους δώσανε επιδόματα, τους αφήσανε να κάνουν ότι θέλουν και τώρα που θερίζουν αυτά τα οποία έσπειραν και οι κοινωνίες είναι απέναντι στον τρόπο με τον οποίον δεν έχουν ενσωματωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Να το πω έτσι δυο και τρεις γενιές τώρα και τιμωρούνται πολιτικά ή εκλογικά, αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο σε μας για τα κέντρα τα οποία είχαμε και τον τρόπο με τον οποίον διαβιούσαν οι παράνομοι μετανάστες, θέλουν τώρα να κλείσουν τα σύνορά τους και να τινάξουν στον αέρα την Ευρώπη. Είναι βαθιά νυχτωμένοι αν πιστεύουν ότι θα κόβουν και θα ράβουν την Ευρώπη σύμφωνα με τα δικά τους θέλω ή δεδομένα. Η δε κυρία Μέρκελ, η οποία πλέον δεν είναι καγκελάριος, το 2017, δέχτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εμένα στο Βερολίνο ως αξιωματική αντιπολίτευση και της παρουσίασε ο κ. Πρωθυπουργός ένα πλάνο φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και συνοχής και αλληλεγγύης στην Ευρώπη, τέτοιο που θα μπορούσε να απορροφήσει μετρήσιμο αριθμό και να δώσει ανάσες ως προς το μεταναστευτικό. Δεν το υιοθέτησε, συνέχισε την πολιτική της και τώρα το κόμμα της είναι πιο σκληρό από τον Συνασπισμό, τον γερμανικό.».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.