Τζέισον Στέιθαμ-Ρόζι Χάντινγκτον: Το σπίτι των 29 εκατ. ευρώ με τον κρυφό χώρο για γιόγκα

Ο Τζέισον Στέιθαμ και η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουίτλεϊ φαίνεται πως ετοιμάζουν το απόλυτο καταφύγιο μακριά από τη φασαρία της πόλης, με το νέο τους σπίτι στη Νότια Ακτή της Αγγλίας. Το σπίτι τους θυμίζει περισσότερο πολυτελές ιδιωτικό resort, παρά απλή εξοχική κατοικία. Το ζευγάρι, που εδώ και χρόνια κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, έχει αγοράσει μια τεράστια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων, όπου χτίζει το λεγόμενο -δικό του- «σπίτι για πάντα», αξίας περίπου 29 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, δίπλα στη θάλασσα, αλλά και κοντά σε παραλία γυμνιστών, λεπτομέρεια που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη από τα βρετανικά tabloids. Ωστόσο, αυτό που κάνει το νέο σπίτι του Τζέισον Στέιθαμ και της Ρόζι Χάντινγκτον να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η αξία του, αλλά και οι ανέσεις που έχουν προβλεφθεί για την καθημερινότητα του ζευγαριού.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», στην έκταση έχει ήδη δημιουργηθεί ένας κρυφός χώρος για γιόγκα μέσα στο δάσος, δίπλα σε λίμνη που προορίζεται για κολύμπι σε φυσικό περιβάλλον. Το στούντιο γιόγκα έχει σχεδιαστεί με ξύλο κέδρου και πέτρινους τοίχους. Μάλιστα, υπάρχει ειδικός χώρος για νυχτερίδες, ώστε να μην επηρεαστεί ο τοπικός πληθυσμός τους από τις εργασίες και την παρουσία των νέων ιδιοκτητών.

Πίσω από τον σχεδιασμό βρίσκεται ο αρχιτέκτονας Μπεν Πένκριθ, γνωστός για τις συνεργασίες του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο ίδιος έχει στο παρελθόν βοηθήσει τον βασιλιά Κάρολο στον σχεδιασμό του πειραματικού χωριού Πάουντμπερι στο Ντόρσετ, ενώ έχει αναλάβει και την ανακαίνιση διαμερίσματος της οικογένειας Μίντλετον στο Τσέλσι.

Για τον Τζέισον Στέιθαμ και τη Ρόζι Χάντινγκτον, ο Μπεν Πένκριθ δεν σχεδίασε μόνο το στούντιο γιόγκα. Στο ακίνητο προβλέπονται επίσης πισίνα για κολύμβηση, γυμναστήριο, στάβλοι για άλογα, καλοκαιρινό σπίτι κοντά στην ιδιωτική παραλία κ.ά. Με λίγα λόγια, το ζευγάρι φαίνεται να δημιουργεί έναν χώρο απόλυτα προσαρμοσμένο σε έναν πιο ήρεμο, φυσικό και πολυτελή τρόπο ζωής.

Η συγκεκριμένη τάση πάντως δεν αφορά μόνο τον Τζέισον Στέιθαμ και τη Ρόζι Χάντινγκτον. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, όλο και περισσότεροι σταρ στη Βρετανία επενδύουν σε κατοικίες με λίμνες για φυσικό κολύμπι, χώρους ευεξίας και ιδιωτικά retreats. Παρόμοιες εγκαταστάσεις φέρεται να έχουν ή να σχεδιάζουν διασημότητες όπως ο Κάλβιν Χάρις, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, ενώ αντίστοιχα σχέδια έχουν συνδεθεί και με ακίνητο που φέρονται να εξετάζουν ο Τζέι Ζι και η Μπιγιονσέ στην περιοχή των Κότσγουολντς.

Jason Statham and Rosie Huntington-Whiteley will have hidden lakeside yoga retreat at their £25m South Coast 'forever house' next to nudist beach https://t.co/r9zlrRm09f — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

Η επιλογή της Ρόζι Χάντινγκτον να στραφεί σε μια πιο αγροτική ζωή δεν προκαλεί έκπληξη. Το μοντέλο, που μεγάλωσε στο Ντέβον, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ανάγκη της να επιστρέψει σε έναν πιο ήσυχο και φυσικό τρόπο ζωής, κοντά στα άλογα, στη λάσπη, στα παιδιά που παίζουν έξω και σε μια καθημερινότητα λιγότερο προγραμματισμένη από εκείνη του Λονδίνου. Όπως έχει πει, θέλει περισσότερη ηρεμία, ενώ έχει περιγράψει τα παιδικά της χρόνια ως απλά, άγρια και γεμάτα επαφή με τη φύση.

Ο Τζέισον Στέιθαμ, στην προσωπική του ζωή, δείχνει να προτιμά τη διακριτικότητα και την απομόνωση. Το νέο σπίτι του ζευγαριού μοιάζει να συνδυάζει ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία: την πολυτέλεια που ταιριάζει σε δύο διεθνείς σταρ και την ανάγκη για μια πιο ήσυχη ζωή, μακριά από τα φλας.

Πηγή: skai.gr

