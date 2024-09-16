«Ελληνική Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τις Καστανιές και ειδικότερα από το Στρατιωτικό Φυλάκιο «ΕΦ 1».

Ο Έβρος είναι θωρακισμένος, τόνισε ο υπουργός, διαβεβαιώνοντας για τη συνέχιση υλοποίησης συγκεκριμένων έργων και υποδομών που απαιτούνται στο πλαίσιο του πολύ σπουδαίου και τεράστιου, από πλευράς όγκου και σημασίας έργου, όπως χαρακτηριστικά είπε, που συντελείται στην περιοχή.

Αναφέρθηκε, δε, στην συνέχιση της επέκτασης του φράχτη και στην πρόσληψη άλλων 150 συνοριοφυλάκων στη Ροδόπη και την Καβάλα για τον έλεγχο των ελαχιστοποιημένων -όπως δήλωσε- σήμερα μεταναστευτικών ροών. Επανέλαβε ότι η αποστολή των Ελλήνων αστυνομικών και συνοριοφυλάκων είναι η προστασία των συνόρων της χώρας αλλά και της Ευρώπης και την υπηρετούν απαρέγκλιτα βάσει των ευρωπαϊκών Συνθηκών, όπως η Συνθήκη Σένγκεν και το Νέο Μεταναστευτικό Σύμφωνο, το οποίο αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

