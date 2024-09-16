Κλιμακωτό τέλος στους επιβάτες κρουαζιέρας, φορολογικά κίνητρα, μηδενικός ΕΦΚ για αγροτικό πετρέλαιο - Τι ισχύει για Golden Visa και Airbnb

Φορολογικά κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, κλιμακωτό τέλος στους επιβάτες κρουαζιέρας, μηδενικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% για όσους ασφαλίσουν ακίνητα αξίας έως €500.000, ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπουργικής συνέντευξης Τύπου το μεσημέρι της Δευτέρας, όπου εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην 88η ΔΕΘ αναφορικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν οι υπουργοί: Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και αναπληρωτής Νίκος Παπαθανάσης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Συντονιστής ήταν ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Θεοδωρικάκος: «Φορολογικά κίνητρα για εξαγορές - Θα δοθεί Golden Visa για επενδύσεις €250.000 σε start-up επιχειρήσεις από 1/1/2025»

«Κεντρικός στόχος η σύγκλιση εισοδημάτων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η μείωση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων», επεσήμανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα μας, σε συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση».

Ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 3 δράσεις, κάνοντας λόγο για άμεση χρηματοδότηση βιοτικών επενδύσεων στον βιομηχανικό τομέα με 170 εκατομμύρια ευρώ, ψηφιοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 85 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και για πρόγραμμα δημιουργίας πράσινων πιλοτικών βιομηχανικών πάρκων χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε αυξημένα φορολογικά κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις για έρευνα και ανάπτυξη συνολικού κόστους 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπογράμμισε ότι θα δίνεται Golden Visa και για επενδύσεις 250.000 ευρώ σε start-up επιεχειρήσεις από 1-1-2025.

Τσιάρας: «Μηδενικός συντελεστής ΕΦΚ σε 298.000 δικαιούχους αγρότες»

Στους 298.000 υπολογίζονται οι δικαιούχοι κατ' επάγγελμα αγρότες οι οποίοι θα έχουν από την 1-1-2025 μηδενικό συντελεστή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσιάρας, στόχος είναι η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω θέσπισης μόνιμου μηχανισμού επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, πράγμα για το οποίο αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση μετά από διαβούλευση με ΕΘΕΑΣ και λοιπούς κοινωνικούς φορείς.

Ως προς τα «κόκκινα» δάνεια, αναφέρθηκε σε νέο πλαίσιο ρυθμίσεων/συμβιβαστικών εξοφλήσεων με σημαντική διαγραφή οφειλών στη βάση του λογιστικού υπολοίπου, με συνδυαστική λύση επί παλαιών απαιτήσεων (λύσεις διαγραφής οφειλών) μαζί με νέα ταυτόχρονη τραπεζική χρηματοδότηση.

Κεφαλογιάννη: «Στα €22 δισ. εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα έσοδα από τον τουρισμό φέτος στη χώρα μας»

Τα έσοδα από τον τουρισμό εκτιμάται πως θα φτάσουν φέτος τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτίμησε η υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιαννη . Σημειώνεται ότι ήταν 20,6 δισ. ευρώ πέρυσι.

Επιπλέον, η κ. Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε κλιμακωτό τέλος ανάλογα με το νησί και τη χρονική περίοδο για τους επιβάτες κρουαζιέρας, παράλληλα με την αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας για βραχυχρόνιες μισθώσεις ενοικιαζόμενα και ξενοδοχεία . Όσον αφορά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την 1-1-2025 δεν επιτρέπονται νέες έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας για τουλάχιστον ένα έτος.

Σημειωτέον ότι το τέλος κρουαζιέρας θα επιβληθεί από το 2025, από την ερχόμενη τουριστική περίοδο, όπως διευκρίνισε μετά από σχετική ερώτηση η υπουργός. Το ύψος του και η κλιμάκωση του τέλους θα ανέρχεται στα 20 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη και 5 ευρώ στα υπόλοιπα λιμάνια για την περίοδο 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου και Οκτωβρίου το τέλος μειώνεται κατά 40% σε 12 και 4 ευρώ αντίστοιχα. Για την περίοδο Νοεμβρίου Μαρτίου το τέλος μειώνεται κατά 80% σε 4 και 1 ευρώ ανά επιβάτη αντίστοιχα.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μίλησε για «σημαντική αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 900 εκατομμυρίων ευρώ για το 2024», προσθέτοντας ότι αναμένεται ετήσια αύξηση των πόρων για επενδύσεις κατά 10-17% έως το 2026.

«Πλέον μιλάμε για αύξηση-ρεκόρ του ΠΔΕ, που "σκαρφαλώνει" συνολικά στα 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα είναι 6η στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης».

Χατζηδάκης: «Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για όσους ασφαλίσουν ακίνητα αξίας έως €500.000»

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι το 2024 είχαμε στη χώρα μας συνολικά 10 αποκρατικοποιήσεις, προαναγγέλλοντας άμεση περαιτέρω αποκρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «κορυφαία χώρα» στα φορολογικά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και καινοτομίας. «Σχεδιάζονται ορισμένα συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως δημιουργία Patent Fund από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και νέα δράση ΕΣΠΑ για τις συγχωνεύσεις ύψους περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία στοχεύει στη χρηματοδότηση του 50% του κόστους επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Όπως ενημέρωσε:

«Μετά την ψήφιση του νόμου για την αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, ξεκίνησε η διαδικασία για τη δημιουργία του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, με στόχο τη λειτουργία του έως τα τέλη του 2024. Το Ταμείο καλείται να καλύψει μέρος του επενδυτικού κενού σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως ενδεικτικά την πράσινη μετάβαση, κυκλική και μπλε οικονομία».

Επίσης, δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ εάν έως την 1-6-2025 δεν έχουν ασφαλιστεί έναντι φυσικών καταστροφών όπως ανακοίνωσε ο υπουργός.

«Το νέο πλαίσιο εκπτώσεων προβλέπει έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για όσους ασφαλίσουν ακίνητα αξίας έως 500.000 ευρώ . Για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας η έκπτωση είναι 10% με παράλληλη ποινή μη κρατικής αποζημίωσης σε περίπτωση ανασφάλιστου ακινήτου έναντι φυσικών καταστροφών . Από την 1-1-2025 και με την ανανέωση ή σύναψη νέου συμβολαίου όλα τα οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης υποχρεούνται να ασφαλίζονται έναντι φυσικών καταστροφών . Υποχρεωτική θα είναι η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών από την 1-6-2025 για όλες τις επειχειρησεις με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ».

Σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός εκτίμησε πως μέχρι το 2027 υπολογίζεται αύξηση των κρατικών εσόδων σε ετήσια βάση κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.