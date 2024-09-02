Κικίλιας: Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο έχουμε φέτος τη χαμηλότερη καμένη έκταση ανά πυρκαγιά από το μέσο όρο 20ετίας

Για τη μέχρι στιγμής εξέλιξη της φετινής, όπως είπε, -πιο δύσκολης των τελευταίων 20 ετών- αντιπυρικής περιόδου μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

«Θα ήθελα να κριθούμε και από τους ειδικούς καθώς από την κοινωνία έχουμε ήδη δει ότι αγκαλιάζουν τους πυροσβέστες μας, τους δασοκομάντος, τους εθελοντές, όλους αυτούς τους μαχητές που φέτος το καλοκαίρι έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια» είπε ο υπουργός.

Αναφερόμενος σε άρθρο του διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Εμμανουήλ Πλειώνη, σχολίασε: «Ο κ. Πλειώνης ούτε Νέα Δημοκρατία είναι, ούτε δεξιός. Μάλιστα έχει ασκήσει πολλές φορές κριτική στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για το κομμάτι της πρόληψης και της πυρόσβεσης. Ωστόσο, σε άρθρο του στο ΒΗΜΑ ο κ. Πλειώνης υπογραμμίζει ότι φέτος οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ήταν οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών, ότι οι ενάρξεις των πυρκαγιών ήταν πολύ πάνω από το μέσο όρο της 20ετιας και παρόλα αυτά οι καμένες εκτάσεις μέχρι στιγμής είναι κάτω από το μέσο όρο της 20ετιας. Λέει συγκεκριμένα: "Αυτό σημαίνει ότι η φετινή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι η πιο αποτελεσματική παρά τη δραματική εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Βορειανατολική Αττική. Έχουμε χαμηλότερη καμένη έκταση ανά πυρκαγιά από το μέσο όρο της 20ετίας παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες" ».

Ο κ. Κικίλιας μίλησε επίσης για το μεγάλο αριθμό συλλήψεων που έγιναν φέτος για εμπρησμούς, με αρκετούς από τους υπαίτιους πυρκαγιών να προφυλακίζονται, ως συνέπεια των αλλαγών στο νέο Ποινικό Κώδικα.

Σχετικά με τις αποζημιώσεις των κατοίκων που επλήγησαν από τη φωτιά του Βαρνάβα, δήλωσε ότι στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με επικεφαλής τον υφυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο, έγινε πολύ γρήγορη και μεθοδική δουλειά με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί μαζί με τους μηχανικούς και τους δημάρχους όλα τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές και αυτές τις ημέρες ξεκινούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. «Οι διαδικασίες είναι τάχιστες γιατί θυμάστε ότι για πολλά-πολλά χρόνια αυτό ήταν ζητούμενο και περνούσαν πολλά χρόνια μέχρι να αποζημιωθούν οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφορικά με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινόμενων, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Από τα τέλη Αυγούστου, ακριβώς μετά τον Δεκαπενταύγουστο κι ενώ ακόμα δίναμε μάχη με τις φωτιές- τις οποίες και συνεχίζουμε να δίνουμε- η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απέστειλε επιστολές σε όλους, Περιφέρειες και Δήμους, για τις ακριβείς αρμοδιότητές τους- τις οποίες γνωρίζουν- σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθαρισμό των φρεατίων, των σιφονιών για τους Δήμους και τον καθαρισμό των ρεμάτων για τις Περιφέρειες» και προσέθεσε: «Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα καλέσουμε όλους τους Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής για μια πρώτη συνάντηση, όπως κάναμε αν θυμάστε τον περασμένο Μάρτιο για τις πυρκαγιές. Και εν συνεχεία θα πάμε και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να κάνουμε το ίδιο με όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

