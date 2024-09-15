Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, ενώ από έναν νεκρό αναφέρουν έως τώρα η Αυστρία και η Πολωνία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Τσεχία και στη νοτιοανατολική Γερμανία, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν συνέχιση της κακοκαιρίας και αύριο.

Στην Κάτω Αυστρία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση άντλησης υδάτων από υπόγειο. Το κρατίδιο έχει στο μεταξύ χαρακτηριστεί «περιοχή καταστροφής». Οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η πυροσβεστική χρησιμοποιεί φουσκωτές λέμβους προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους. «Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, αυτές είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους», δήλωσε η πρωθυπουργός της Κάτω Αυστρίας Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ. Στην Αυστρία έχει βρέξει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες περισσότερο από ό,τι έχει βρέξει ποτέ ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Geosphere.

Στη Βιέννη, η οποία συνορεύει με την Κάτω Αυστρία, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της πόλης και απειλούνται με υπερχείλιση το κανάλι του Δούναβη και ο ποταμός Wien. Ποδηλατόδρομοι και εξωτερικοί χώροι εστιατορίων που βρίσκονται στην κοίτη των ποταμών έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι γραμμές 2,3,4 και 6 του μετρό να έχουν τεθεί σε περιορισμένη λειτουργία. Με προβλήματα και καθυστερήσεις διεξάγονται οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες σε μεγάλο τμήμα της χώρας και η εταιρία των Αυστριακών Σιδηροδρόμων ÖBB συνιστά στους πελάτες της να αναβάλουν κάθε μη επείγον ταξίδι, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στον δυτικό αυτοκινητόδρομο. Η αποκατάσταση της λειτουργίας των μαζικών μέσων μεταφοράς στην πρωτεύουσα δεν αναμένεται πριν από την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμος. Πολλές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί, μεταξύ άλλων ο μαραθώνιος του Βαχάου και κάποιοι ποδοσφαιρικοί αγώνες της Μπουντεσλίγκα.

Hope the man clinging on to the post who then subsequently gets swept away by the flood water managed to make it to safety! 😮😪This is in the town of Jeseník in the Czech Republic Storm #Boris #Flood pic.twitter.com/4JRW0FCpfj — Nick's Weather Eye (@NickJF75) September 15, 2024

Η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί οι οποίοι πλήττονται από τις πλημμύρες στην χώρα μπορούν να απουσιάσουν από τα σχολεία τους. Οι εργοδότες, την ίδια ώρα, καλούνται να μην επιβάλουν κυρώσεις σε εργαζόμενους οι οποίοι είτε θα καθυστερήσουν είτε δεν θα προσέλθουν καθόλου στην εργασία τους λόγω των βροχοπτώσεων.

Στην Πολωνία ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να λαμβάνουν σοβαρά υπ' όψιν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών για εκκένωση περιοχών, κάνοντας λόγο για «δραματική κατάσταση» σε πολλά σημεία της χώρας. Ο σιδηρόδρομος έχει διακόψει την σύνδεση με την Τσεχία, ενώ έχουν ακυρωθεί και τα δρομολόγια των λεωφορείων μεταξύ των δύο χωρών. Στην Τσεχία εξακολουθούν να αγνοούνται τέσσερα άτομα και χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία.

Kłodzko in Poland has experienced severe flooding due to heavy rainfall from Storm Boris. Here are the key points:



Casualties and Evacuations: One person has died, and approximately 1,600 people were evacuated from Kłodzko county.



Flood Levels: The Nysa Kłodzka river reached a… pic.twitter.com/BP9VSnzHNd — Andrei Meicu (@m3ico) September 15, 2024

Στην Γερμανία, η Βαυαρία και η Σαξονία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο προβλημάτων, καθώς το κύμα κακοκαιρίας κινείται προς τα ανατολικά και αναμένεται από το βράδυ να φέρει ακόμη πιο έντονες βροχοπτώσεις στην Βαυαρία και στην Σαξονία, όπου η νεροποντή έχει αρχίσει από το πρωί. Ο ποταμός Έλβας έχει τεθεί στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο υπερχείλισης, καθώς η στάθμη των υδάτων του ανεβαίνει και λαμβάνονται ήδη μέτρα για την προστασία των γύρω περιοχών.

