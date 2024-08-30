«Σήμερα πιστώθηκαν οι πόροι του προγράμματος και την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πληρωμές της Πρώτης Κρατικής Αρωγής» στους πληγέντες από τις φωτιές στην Αττική, ανέφερε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ, Γιάννη Γκιόκα, σχετικά με την «λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττική».

Ο υφυπουργός, επισήμανε ότι «όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν κινηθεί με εντατικούς ρυθμούς από την πρώτη στιγμή για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα του πλαισίου της Κρατικής Αρωγής για την στήριξη των πληγέντων και της αποκατάστασης των ζημιών» από τις πρόσφατες ζημιές στην Αττική.

Ο κ. Τριαντόπουλος ανέφερε ότι η καταγραφή των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε αμέσως μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η πρώτη φάση των αυτοψιών ολοκληρώθηκε και συνεχίζεται τώρα με τα αιτήματα που έχουν γίνει από τους δήμους.

Κατά την πρώτη φάση των αυτοψιών, είπε ο υφυπουργός πραγματοποιήθηκαν 466 αυτοψίες σε κτήρια των εννέα δήμων της Αττικής εκ των οποίων οι 369 αυτοψίες αφορούν κατοικίες. Από αυτές, 72 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί (κόκκινες) ακατάλληλες για χρήση και κατεδαφιστέες. 121 ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (κίτρινες) και οι οποίες πρέπει να προβούν σε κατασκευαστικές παρεμβάσεις και 176 κατοικίες ως κατάλληλες (πράσινες) για την κατοίκισή τους που και για αυτές όμως υπάρχει πρόβλεψη ενίσχυσης στο πλαίσιο της Στεγαστικής Συνδρομής. Συνεπώς είπε ο κ. Τριαντόπουλος «οι ακατάλληλες προς χρήση κατοικίες αθροίζονται σε 193» .

Ο υφυπουργός, πρόσθεσε ότι συνεχίζονται παράλληλα και οι αυτοψίες από την Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής σε πληγείσες επιχειρήσεις και οι Επιτροπές του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις δηλώσεις των αγροτών για ζημιές που υπέστησαν.

Ο κ. Τριαντόπουλος ανέφερε ότι για την χορήγηση της Πρώτης Αρωγής για στεγαστική συνδρομή μέσω της σχετικής πλατφόρμας για πολίτες που ανέρχεται έως και 10.000 ευρώ και για την χορήγηση της πρώτη Αρωγή έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις και προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις που φτάνει τις 4.000 ευρώ, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 275 οριστικοποιημένες Αιτήσεις και 29 προσωρινές Αιτήσεις.

Ο υφυπουργός, σημείωσε ότι «από τις πρώτες ημέρες εκδόθηκαν όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις, η πλατφόρμα της Κρατικής Αρωγής άνοιξε και τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι πρώτες πληρωμές και συνεχίζεται η υλοποίηση όλων των μέτρων του πλαισίου της Κρατικής Αρωγής».

Ο κ. Τριαντόπουλος, σημείωσε ότι αυτό το πλαίσιο των μέτρων στήριξης της Κρατικής Αρωγής «το δημιούργησε η Κυβέρνηση της ΝΔ, δεν υπήρχε πριν, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και φτάνει όσο γίνεται πιο κοντά στην πυρηνική του φιλοσοφία που είναι να δίνεται όσο περισσότερο γίνεται η αρωγή του Κράτους στους πολίτες που το έχουν ανάγκη». Υπεραμύνθηκε όμως ότι η στήριξη της Πολιτείας μέσω του μηχανισμούς της Κρατικής Αρωγής «δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προκειμένου να διασφαλίζονται ότι οι πόροι και η στήριξη που δίνεται θα κατευθύνεται σε αυτούς που την δικαιούνται και την έχουν πραγματικά ανάγκη και πρέπει να σταθούν στα πόδια τους».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, από την δική του πλευρά υποστήριξε ότι τα δέκα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τους πληγέντες «κινούνται ακριβώς στην πεπατημένη. Στον δρόμο, ο οποίος μας έφτασε έως εδώ». Οι αποζημιώσεις που δίνονται είπε ότι «είναι πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες, όχι στο 100% της ζημίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αποζημιώσεις συνοδεύονται με τραπεζικό δανεισμό».Πρόκειται, πρόσθεσε , «για εμπορευματοποίηση δασών, με όλες αυτές τις νομοθετήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση», ενώ συνεχίζεται και « η γελοιότητα της "ατομικής ευθύνης".

Ο βουλευτής του ΚΚΕ είπε ότι σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες «20 ημέρες μετά την πυρκαγιά, δεν έχουν απομακρυνθεί τα επικίνδυνα δέντρα και κλαδιά που κρέμονται πάνω σπίτια και δρόμους». Υποστήριξε ότι «ο έλεγχος και οι αυτοψίες που έχουν γίνει σε σπίτια δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση. Κατοικίες με εκτεταμένες ζημιές βγαίνουν "πράσινα"». Κατήγγειλε ότι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ «σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πάει σε καταστραμμένες αγροτικές καλλιέργειες». Ανέφερε ότι οι καταστροφές σε δημόσιες υποδομές είναι μεγάλες και τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ανακοινωθεί ότι θα δοθούν στους δήμους δεν φτάνουν στο ελάχιστο για να καλύψει το κόστος.

Ο κ. Γκιόκας είπε ότι από το «Καθαρίζω το οικόπεδό μου» τώρα έχουμε το «Πρασινίζω την αυλή μου» όταν η αποκατάσταση του φυσικού πλούτου πρέπει να γίνει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των δασών όπου στο επίκεντρό της θα έχει την πρόληψη, με επιστημονικά κριτήρια, με ευθύνη των δασικών υπηρεσιών που λείπουν 10.000 δασεργάτες και 1.500 δασολόγοι. Ο βουλευτής του ΚΚΕ ζήτησε αύξηση όλων των κονδυλίων για τους πυρόπληκτους και της δασικής προστασίας και πρότεινε ότι οι πρόσθετοι αυτοί πόροι αυτοί μπορεί να βρεθούν και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς είπε ως ΚΚΕ «δεν μιλάμε για ανικανότητα του κράτους να προστατεύσει του πολίτες αλλά για πολιτικές επιλογές και για αυτό υπάρχει συσσωρευμένη οργή στους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

