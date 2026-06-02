Σήμερα το τελευταίο αντίο στο γελαστό παιδί του ποδοσφαίρου, Μάριο Οικονόμου

Στα Ιωάννινα, τον τόπο που γεννήθηκε και αγάπησε, τον τόπο που επέλεξε να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια θα γίνει η κηδεία του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου.

Σύμφωνα με το epiruspost, η εξόδιος ακολουθία για τον 33χρονο πρώην διεθνή αμυντικό, που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα στην άσφαλτο, θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων.

Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συμπαίκτες αλλά και απλός κόσμος από όλη την Ήπειρο αναμένεται να βρεθούν εκεί για να αποχαιρετήσουν το «γελαστό παιδί» του ποδοσφαίρου, που έφυγε νωρίς, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καριέρα και κυρίως μια ανεξίτηλη ανάμνηση ήθους.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε ένα δυστύχημα το προπερασμένο Σάββατο (23/05) με τη μηχανή που επέβαινε. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της περιοχής με εκτεταμένη εγκεφαλική ισχαιμία.

Οι γιατροί είχαν προσπαθήσει να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο από την πρώτη στιγμή οι εκτιμήσεις τους ήταν δυσοίωνες. Στα τελευταία τεστ εγκεφαλικού θανάτου που είχαν γίνει οι φόβοι είχαν ενισχυθεί και το χειρότερο σενάριο εν τέλει επιβεβαιώθηκε χθες Δευτέρα.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο Ερασιτέχνης ΠΑΣ Γιάννινα στον οποίο πρόεδρος είναι ο πατέρας του.

Πηγή: skai.gr

