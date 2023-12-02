Κικίλιας στον ΣΚΑΪ: Εθνική επιτυχία η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

«Είναι μία εθνική επιτυχία γιατί για πολλά χρόνια βρισκόμασταν σε περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, με πολλά προβλήματα. Το ό,τι μπορεί πλέον να αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία, να προσελκύονται παραπάνω επενδύσεις, να αυξάνεται το εισόδημα των Ελλήνων και από αυτό να ευημερεί η ελληνική οικογένεια, είναι τεράστιο επίτευγμα. Ο ελληνικός τουρισμός συνέβαλε τα μέγιστα στην οικονομία», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον επενδυτικό οίκο Fitch.

«Δίνεται η δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση, στρεβλώσεις ή αδικίες που υπήρχαν στο παρελθόν, για ανθρώπους που έχουν εργαστεί όλη τη ζωή τους, έπρεπε σιγά - σιγά να αρχίσουν να βλέπουν ότι επιστρέφονται αυτά που είχαν χάσει τα χρόνια της κρίσης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις αλλαγές στο ποινικό δίκαιο που αφορούν στον εμπρησμό, ο κ. Κικίλιας τόνισε: «Πλέον δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα μας, τις περιουσίες και κυρίως τις ανθρώπινες ζωές στα χέρια των λίγων, έναντι της ευημερίας και της ασφάλειας των πολλών. Το νομοσχέδιο έχει στόχευση στην πρόληψη και την ασφάλεια των πολιτών. Ένα από τα μέτρα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα δηλώνουν αν έχουν καθαρίσει τα σπίτια ή τα οικόπεδά τους. Αν δεν τα έχουν καθαρίσει θα υπάρχει έλεγχος και συνέπειες. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο Φλωρίδη γιατί για πολλά χρόνια στην ελληνική κοινωνία υπήρχε το αίσθημα της μη τιμωρίας των υπευθύνων. Παύει να υπάρχει το αίσθημα της ατιμωρησίας και θα υπάρχουν επισπεύσεις στις δίκες», πρόσθεσε.

Για τις αλλαγές που έρχονται στο 112, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι «με το 112 μπορούμε να έχουμε προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας, μπορούν να ενημερωθούν οι γονείς για το αν θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, για την εκ περιτροπής εργασία ή την εργασία από το σπίτι, αν κάποιες συναυλίες ή εκδηλώσεις πρέπει να αναβάλλονται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Υπάρχουν προληπτικές ρυθμίσεις οι οποίες προστατεύουν την κοινωνία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα».

«Όταν έχουμε κατάσταση κινδύνου πυρκαγιάς και κάποιοι συνεχίζουν να αμελούν και κάνουν μπάρμπεκιου στο δάσος ή καπνίζουν τα μελίσσια τους ή κάνουν χωματουργικές εργασίες και αυτό οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή, απώλεια ζωών, το αμέλημα γίνεται κακούργημα και η μικρότερη ποινή είναι 10 έτη και τα πρόστιμα φτάνουν 50.000 ευρώ», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

