Κικίλιας για τα επεισόδια: Επιχείρησαν να μπουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων ενώ ήταν σε εξέλιξη φωτιές

Για στημένη προβοκάτσια μερικών δεκάδων δήθεν αγανακτισμένων έναντι 2,5 χιλιάδων εποχικών πυροσβεστών, έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στη χθεσινή (Πέμπτη) κατάληψη στο υπουργείο.

Τόνισε ότι εκπρόσωποι των εποχικών πυροσβεστών είχαν ήδη συναντηθεί με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής και υφυπουργό κ. Τουρνά, έφυγαν ικανοποιημένοι από τις συναντήσεις, και είχαν ορίσει ραντεβού με τον ίδιο την προσεχή Τέταρτη στις 9 το πρωί. Ο κ. Κικίλιας μάλιστα τόνισε ότι το ραντεβού δεν αλλάζει.

Σχετικά με τα χθεσινά γεγονότα - όταν δυνάμεις των ΜΑΤ επιχείρησαν να απομακρύνουν τους καταληψίες από το κτίριο με τη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 εποχικοί πυροσβέστες και 12 αστυνομικοί - ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι ορισμένα άτομα επιχείρησαν να μπουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ ήταν σε εξέλιξη 2 φωτιές. Μάλιστα ανέφερε ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι τους, τούς ζητούσαν να βγουν έξω.

Ο υπουργός σημείωσε ότι μόνος στόχος ήταν να ανεβάσουν στο διαδίκτυο βίντεο με τον τίτλο «ΜΑΤ εναντίον πυροσβεστών».

Ο κ. Κικίλιας κατηγόρησε και την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «καπηλεύονται με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο την αγωνία αυτών των ανθρώπων». Όπως παρατήρησε χαρακτηριστικά, «η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Κασσελάκης είδαν συγκέντρωση και έτρεξαν».

Αναφερόμενος στα αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών, σημείωσε ότι προσελήφθησαν με νομό του ΣΥΡΙΖΑ του 2019 με ετήσιες συμβάσεις. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι τελείωσε η σύμβαση, και είμαστε υποχρεωμένοι να προκηρύξουμε νέο νόμο, με αυξημένη μοριοδότηση.

Δήλωσε ότι η ΝΔ παρέλαβε ένα πυροσβεστικό σώμα με 13.100 πυροσβέστες και την επόμενη αντιπυρική περίοδο θα έχουμε 18.000. Αναφερόμενος στα όρια ηλικία που τίθενται για την πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών, σημείωσε ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να γίνουν δασεργάτες.

Ο υπουργός - απευθυνόμενος και στην αντιπολίτευση - είπε ότι πρέπει να απαντήσουν αν θέλουν ένα πυροσβεστικό σώμα που να είναι ακμαίο και να έχει επιχειρησιακή δυνατότητα.

Η σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια

«Σε συνέχεια της από 31-10-2024 Ανακοίνωσης σχετικά με τη συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση και πλήρης διερεύνηση περιστατικών που περιλαμβάνονται στο σύνολο του προανακριτικού υλικού (ένορκες καταθέσεις, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό), το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, αυτό θα διαβιβασθεί άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.