Eurofighter: Η Άγκυρα από τη βεβαιότητα, στο «θετικό αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον»

Εκεί που έδειχνε βεβαιότητα για την προμήθεια των μαχητικών Eurofighter, η Άγκυρα τώρα κάνει λόγο για «θετικό αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον», όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης.

«Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι μια από τις χώρες-μέλη της κοινοπραξίας, και τους αξιωματούχους της κατασκευάστριας εταιρείας για την πώληση αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στη χώρα μας. Αναμένουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον» σημείωναν πηγές του Τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

«Στο πλαίσιο της προμήθειας των F-16 Block-70, οι συμβάσεις τέθηκαν σε ισχύ με την καταβολή της αρχικής πληρωμής. Συνεχίζονται οι τεχνικές διαπραγματεύσεις, για την προμήθεια των αεροσκαφών F-16 Block-70, με τους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και τους αξιωματούχους της κατασκευάστριας εταιρείας» αναφέρεται ακόμα για τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά.

«Λένε "συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις", αλλά ξεκάθαρη εικόνα δεν έχουμε περιμένουν τις εκλογές στις ΗΠΑ για να ξέρουν πού θα βαδίσουν... Προς την Κίνα; Προς τη Ρωσία; Προς τις ΗΠΑ;» σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης.

Η Τουρκία πραγματοποίησε την πρώτη πληρωμή για το πρόγραμμα προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Block 70 και έτσι η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ, όπως αποκάλυψαν την Πέμπτη (31.10.2024) τουρκικές στρατιωτικές πηγές, στο πλαίσιο ενημέρωσης Τύπου του Υπουργείου Άμυνας της γειτονικής μας χώρας.

Πηγή: skai.gr

