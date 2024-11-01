ΣΥΡΙΖΑ: Βλαπτικές για τους εργαζόμενους οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τον κατώτατο μισθό

«Με τις εξαγγελίες του για τον κατώτατο μισθό ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αποκομίσει μικροπολιτικά κέρδη για αμφίβολα αποτελέσματα στο απώτερο μέλλον. Παράλληλα, αρνείται το δικαίωμα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται ελεύθερα για το ύψος του κατώτατου μισθού, πλήττοντας ποικιλοτρόπως τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Οι ανάγκες του ελληνικού λαού είναι άμεσες και απαιτούν ριζικές παρεμβάσεις τώρα.

Με βάση την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση στην ΕΕ. Ο πληθωρισμός τροφίμων έχει αλλάξει προς το χειρότερο τη διατροφική συμπεριφορά των νοικοκυριών. Οι δαπάνες στέγασης έχουν ξεφύγει από κάθε μέτρο με ευθύνη αυτής της κυβέρνησης. Η ενεργειακή πολιτική έχει εκτινάξει τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Σε ό,τι αφορά στο εισόδημα, μπορεί ο Κυρ. Μητσοτάκης να θεωρεί ότι έχει περιθώρια χρόνου, αλλά η κοινωνία δεν έχει.

Όσο για τις φορολογικές «ελαφρύνσεις», ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καταγραφεί ως ο μοναδικός πρωθυπουργός που μείωσε φόρους αυξάνοντας υπέρμετρα την φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, όπως προκύπτει και από τα διαρκώς αυξανόμενα φορολογικά έσοδα»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.