Βόρεια Μακεδονία: Εμμένει στον όρο «Μακεδονία» ο πρωθυπουργός Μίτσκοσκι

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι τόνισε ότι σε κάθε δήλωση και συνέντευξή του ως τώρα αποκαλεί τη χώρα «Μακεδονία» και τους πολίτες «Μακεδόνες» για τους οποίους, όπως είπε «αγωνίζεται».

«Μπορώ να σας πω ότι πουθενά στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν απαγορεύεται ο προσδιορισμός "Μακεδονικός" ή το "Μακεδονία".Αυτά ρυθμίζονται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 και 3 της Συμφωνίας και μπορούμε τελικά να συμφωνήσουμε ότι έχουμε και εμείς δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το επίθετο "Μακεδονικός" όπως και αυτοί (στην Ελλάδα) έχουν το ίδιο δικαίωμα » ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι από το βήμα της Βουλής της χώρας του, απαντώντας το απόγευμα της Πέμπτης σε σχετική ερώτηση που του υπέβαλε ο βουλευτής και αρχηγός του υπερθνικιστικού αντιπολιτευόμενου κόμματος "Αριστερά", Ντιμίταρ Απασίεφ.

Μάλιστα, ο Απασίεφ αποκάλεσε τον Μίτσκοσκι «Βορειομακεδόνα πρωθυπουργό» και τον κατηγόρησε ότι, ενώ παλαιότερα είχε ταχθεί αναφανδόν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, τώρα λέει ότι την «σέβεται».

Ο Μίτσσκοσκι εγκάλεσε τον Ντιμίταρ Απασίεφ ότι υπογράφει κάθε μήνα ως βουλευτής της «Βόρειας Μακεδονίας» για να λαμβάνει την βουλευτική του αποζημίωση και του καταλόγισε ότι τα καλοκαίρια πηγαίνει για διακοπές στην Χαλκιδική.

«Πάω στην Χαλκιδική, επειδή είμαι μεσαία τάξη. Ο Απασίεφ δεν ζει από υδροηλεκτρικά εργοστάσια όπως εσείς. Ο Απασίεφ ζει με τον μισθό καθηγητή» ανταπάντησε ο Απασίεφ, ο οποίος είναι καθηγητής Νομικής στο κρατικό πανεπιστήμιο της πόλης Στιπ, της Βόρειας Μακεδονίας, αφήνοντας αιχμές κατά του πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος είναι και καθηγητής Μηχανολόγων-Μηχανικών του Πολυτεχνείου των Σκοπίων (με εξειδίκευση σε θέματα ενέργειας) πως εκμεταλλεύται την ιδιότητά του ως καθηγητής προς ιδίον όφελος.

Το εθνικιστικό αριστερό κόμμα «Αριστερά» (Levica) είδε τα ποσοστά του στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία,που διεξήχθησαν τον περασμένο Μάιο ,να εκτοξεύονται και να φθάνουν στο περίπου 7%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

